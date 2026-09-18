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iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Resmen Satışa Sunuldu

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Apple'ın yeni modelleri iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, Türkiye dâhil 65 ülkede resmen satışa sunuldu.

iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Resmen Satışa Sunuldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı ve altı günlük ön sipariş sürecinin ardından yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max'i teknoloji severlerle buluşturdu.

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Yeni nesil akıllı telefonlar, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 65 ülkede bugün resmen satışa sunuldu. Ön sipariş veren kullanıcılar cihazlarına kavuşmaya başlarken, yeni modeller Apple mağazalarında, yetkili satıcılarda yerini almış durumda.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de Resmen Satışa Sunuldu
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iPhone 18 Pro serisi Türkiye fiyatları

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Dört farklı depolama seçeneğiyle gelen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatları

  • 256 GB: 137.999 TL
  • 512 GB: 154.999 TL
  • 1 TB: 188.999 TL
  • 2 TB: 243.999 TL

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları

  • 256 GB: 149.999 TL
  • 512 GB: 166.999 TL
  • 1 TB: 200.999 TL
  • 2 TB: 255.999 TL
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