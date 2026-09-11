iPhone 18 Pro’nun Tamir Edilebilirlik Skoru Açıklandı: iPhone 17 Pro ile Ne Kadar Fark Var?

Apple'ın yayınladığı AB verilerine göre iPhone 18 Pro modelleri, tamir edilebilirlik skorunda iPhone 17 Pro'ya kıyasla küçük bir artışa sahip.

Apple’ın paylaştığı resmî veriler, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in bir önceki nesil iPhone 17 Pro modellerine kıyasla tamir edilmesinin az da olsa daha kolay olduğunu gösteriyor.

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Avrupa Birliği’nin enerji etiketlemesi yönetmelikleri kapsamında yayınlanan ürün bilgi formlarında yer alan bu skorlar, iki nesil arasındaki küçük ama dikkat çekici farkları ortaya koyuyor.

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iPhone 18 Pro'nun tamir skoru az da olsa daha yüksek

Avrupa Birliği düzenlemeleri doğrultusunda akıllı telefon üreticileri; söküm derinliği, bağlantı elemanları, gerekli araçlar, yedek parça bulunabilirliği, yazılım güncelleme süresi ve tamir bilgisi gibi kategorilerde cihazlarını 0 ile 5 arasında derecelendiriyor. Bu değerlendirmelerin sonucunda genel bir tamir edilebilirlik endeksi elde ediliyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin iPhone 17 Pro serisiyle karşılaştırmalı tamir skorları şu şekilde:

Genel Endeks : 3.14 (3.04 skordan 0.10 artış)

: 3.14 (3.04 skordan 0.10 artış) Söküm Derinliği : 2.75 (2.65 skordan 0.10 artış)

: 2.75 (2.65 skordan 0.10 artış) Araçlar : 2.55 (2.05 skordan 0.50 artış)

: 2.55 (2.05 skordan 0.50 artış) Bağlantı Elemanları : 3.80 (Değişim yok)

: 3.80 (Değişim yok) Yedek Parça : 4.00 (Değişim yok)

: 4.00 (Değişim yok) Yazılım Güncellemeleri : 1.00 (Değişim yok)

: 1.00 (Değişim yok) Tamir Bilgisi: 5.00 (Değişim yok)

Veriler, iPhone 18 Pro modellerinin iç yapısının iPhone 17 Pro ile büyük oranda benzer olduğunu ve hemen hemen aynı yöntemlerle tamir edildiğini gösteriyor ancak "söküm derinliği" ve özellikle "araçlar" kategorisindeki artış, Apple’ın belirli bileşenlere erişimi kolaylaştıran yeni ekipmanlar sunmuş olabileceğine işaret ediyor. Yapılan bu kıl payı puan artışına rağmen her iki nesil de AB etiket ölçeğinde C sınıfı kategorisinde yer almaya devam ediyor.

Cihazların iç mimarisinde tam olarak ne gibi değişiklikler yapıldığı ise yakında netleşecek.