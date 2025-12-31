iPhone'unuz Çalınırsa Çalan Kişinin Kim Olduğunu ve Telefonun Konumunu Öğrenebilirsiniz! Nasıl Yapacağınızı Anlattık

iPhone'unuz çalındığında çalan kişinin fotoğrafına ve telefonun tam konumuna ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?Hayat kurtaran o iPhone kestirmesini nasıl ayarlayacağınızı anlattık.

Akıllı telefonlar hayatımızın en önemli parçalarından biri hâline gelmiş durumda. Bu yüzden de kaybetme veya çaldırma gibi olaylar gerçekten ciddi sorunlara yol açabiliyor. Neyse ki şirketler telefonlara kaybolunca ulaşmanızı sağlayan özellikler sunarak bulmayı kolaylaştırıyorlar. Ancak iPhone’da kullanabileceğiniz bir kestirme, çalınma durumunda çok işinize yarayabiliyor.

iPhone’un Kestirmeler uygulaması şüphesiz en iyi özelliklerinden biri. Ekleyebileceğiniz bir kestirme ise telefonunuz çalınldığında onu kimin çaldığını görüntülemenizi ve tam olarak nerede olduğuna ulaşmanızı sağlıyor. Gelin bu hayat kurtaran kestirmeyi nasıl etkinleştirip kullanabileceğinize bakalım.

iPhone’unuz çalındığında çalan kişiyi görmenizi ve cihazın tam konumunu bulmanızı sağlayan kestirme nasıl kullanılır?

Adım #1: Kestirmeler uygulamasını açın ve otomasyon bölümüne girin. Adım #2: Sağ üstteki “+” simgesine basarak kişisel otomasyon oluşturma kısmına girin. Adım #3: “Mesaj” yazan bölüme basın. Adım #4: “Kayıp”, “Çalıntı” gibi tetikleyici bir kelime belirleyin. Adım #5: Sağ üstteki “Sonraki” bölümüne basın ve sonrasında “Kestirme Yarat” kısmına dokunun. Adım #6: Kestirme yaratma kısmından “Düşük Güç Modunu Ayarla”, “Fotoğraf Çek (Ön Kamera), “Şu Anki Konumu Al”, “Mesaj Gönder (numaranıza fotoğrafı ve konumu gönderme) kestirmelerini açın.

Adım #1: Kestirmeler uygulamasını açın ve otomasyon bölümüne girin.

Özelliği kullanmaya başlamak için ilk olarak iPhone’unuzu açıp “Kestirmeler” uygulamasına girmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı açtığınızda alt kısımda “Otomasyon” yazan bölüm göreceksiniz. Oraya dokunun.

Adım #2: Sağ üstteki “+” simgesine basarak kişisel otomasyon oluşturma kısmına girin

Otomasyon bölümünde sağ üst kısımda bir “+” simgesi var. Burası kullanıcının kişisel kestirmeler oluşturmasına olanak tanıyor. Yeni kestirme için buraya basmalısınız.

Adım #3: “Mesaj” yazan bölüme basın.

Ayarlayacağımız kestirme Mesaj uygulaması odaklı bir kestirme olduğu için bu kısımda “Mesaj” yazan bölüme basmanız gerekiyor.

Adım #4: “Kayıp”, “Çalıntı” gibi tetikleyici bir kelime belirleyin

Kestirmenin etkinleşmesi için tetikleyici bir kelime belirlememiz lazım. Özelliği telefon çalındığında veya kaybolduğunda kullanacağımız için buraya “Kayıp” veya “Çalıntı” gibi bir kelime ekleyebilirsiniz.

Adım #5: Sağ üstteki “Sonraki” bölümüne basın ve sonrasında “Kestirme Yarat” kısmına dokunun.

Artık kestirmeleri eklemeye başlayabiliriz. Kelimeyi belirledikten sonra sağ üstte “Sonraki” yazan bir bölüm göreceksiniz. Buraya basmanız gerekiyor. Sonrasında ise “Kestirme Yarat” bölümüne dokunun.

Adım #6: Kestirme yaratma kısmından “Düşük Güç Modunu Ayarla”, “Fotoğraf Çek (Ön Kamera), “Şu Anki Konumu Al”, “Mesaj Gönder (numaranıza fotoğrafı ve konumu gönderme) kestirmelerini açın.

Son aşamaya geldik. Burası en önemli kısım. Sırasıyla arama kısmından "Düşük Güç Modunu Ayarla”, “Fotoğraf Çek (Ön Kamera), “Şu Anki Konumu Al”, “Mesaj Gönder” kestirmelerini eklemelisiniz. Mesaj gönderme kestirmesine numaranızı eklemeniz ve kestirmenin o numaraya fotoğraf ve konumu gönderme işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamanız lazım. Fotoğraf Çek kestirmesi, ön kameradan çalan kişinin görüntüsünü alacak, “Şu Anki Konumu Al” ise telefonun o anki tam konumunu gönderecek.

Unutmamanız gereken bir diğer nokta ise kestirmeyi ayarlarken çalışmadan önce sorma ve bildirme özelliğini kapatmanız. Böylece kestirme çalıştığında izin gerekmeyecek, herhangi bir bildirim gönderilmeyecek ve otomatik olarak belirlediğiniz işlemler gerçekleşecek.

Belirlediğiniz kelime mesaj gönderildiği anda kestirme etkinleşecek

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra telefonunuz çalınsa bile çalan kişinin kim olduğunu görebilecek ve telefonun tam konumuna ulaşabileceksiniz. Gerçekten hayat kurtarıcı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir telefondan belirlediğiniz anahtar kelimeyi (Kayıp, Çalıntı gibi) mesaj olarak göndermeniz yeterli.