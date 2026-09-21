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iPhone 20 Pro ve Pro Max’in Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı: Son Yılların En Büyük Değişimine Hazır Olun!

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Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 20 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Daha büyük, 4 tarafı kavisli, çerçevesiz ekranlar geliyor.

iPhone 20 Pro ve Pro Max’in Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı: Son Yılların En Büyük Değişimine Hazır Olun!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone 18 Pro modelleri daha yeni piyasaya sürülmüş olsa da önümüzdeki yıl tanıtılacak ve 20. yıla özel olarak gelecek iPhone 20’ler hakkında şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Ekranlarla ilgili yeni sızıntı ise telefonlar hakkında en güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station’dan geliyor.

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Digital Chat Station’ın aktardıklarına göre Apple, iPhone ekran boyutlarında son yılların en belirgin değişimine hazırlanıyor. Gelin detaylara bakalım. Öyle ki özellikle Pro Max’te devasa bir ekran göreceğiz gibi.

İçerikten Görseller

iPhone 20 Pro ve Pro Max’in Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı: Son Yılların En Büyük Değişimine Hazır Olun!
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Daha büyük ekran, 4 tarafı kavisli ve çerçevesiz tasarım

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İddiaya göre şirket, erken aşamadaki iPhone 20 Pro prototiplerinde** 2686 x 1236 piksel çözünürlüğe sahip 6.41 inçlik bir paneli** test ediyor. Serinin daha büyük modeli olan iPhone 20 Pro Max tarafında ise 2912 x 1340 piksel çözünürlüklü 6.96 inçlik bir ekranın masada olduğu öne sürülüyor. Kaynak, bu verilerin henüz erken prototip aşamasından geldiğini ve seri üretime kadar değişebileceğini özellikle vurguluyor.

Mevcut nesil cihazlarla kıyaslandığında gözle görülür bir fark var. iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro modelleri 2622 x 1206 piksel çözünürlüklü aynı 6.3 inç OLED panelle, iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro Max ise aynı 2868 x 1320 piksel çözünürlük sunan 6.9 inç ekrana sahipti. Sızıntı doğruysa her iki tarafta da büyüme göreceğiz. iPhone 20 Pro’nun 7 inç olarak pazarlanacağı da belirtiliyor.

Sızıntının tek dikkat çeken kısmı ekran boyutlarındaki milimetrik artışlar değil. Digital Chat Station’ın iddiasına göre Apple, iPhone 20 Pro serisinde ekranın dört bir yanına doğru hafifçe kıvrılan dört tarafı kavisli olarak nitelendirilen bir ekran mimarisi düşünüyor. Çerçevesiz tasarım zaten konuşuluyordu. Yeni iddia da bunu desteklemiş oldu. Buna ek olarak cihazın ön panelinde Dynamic Island alanının kapladığı yeri belirgin şekilde azaltacak bir ekran deliği üzerinde çalışıldığı da eklenmiş.

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