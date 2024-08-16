Apple, iPhone ve Apple Watch için dijital ehliyet özelliğini Kaliforniya'da kullanıma sunuyor. Seyahat ve kimlik doğrulama işlemlerini kolaylaştıracak.

Apple, iPhone ve Apple Watch'lara dijital ehliyet ve kimlik desteği eklemek için uzun süredir çalışıyor. Şirket merkezi Kaliforniya'da dijital kimlik özelliğini sunmada gecikme yaşadı. Ancak, bu durum yakında değişecek ve dijital kimlikler Kaliforniya'da çok yakında kullanılabilir olacak.

Apple tarafından yapılan duyuruya göre, Kaliforniya’daki kullanıcılar, dijital ehliyet ve kimliklerini Apple Wallet üzerinden TSA (Ulaştırma Güvenliği İdaresi) güvenlik noktalarında, işletmelerde ve belirli uygulamalarda kullanabilecek. Seyahatlerden yaş doğrulamalarına kadar birçok alanda kimlik sunumunu kolaylaştıracak bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Apple Wallet ile kimlik taşımak artık Kaliforniya'da mümkün

Apple Pay ve Apple Wallet başkan yardımcısı Jennifer Bailey, bu konuda yaptığı açıklamada, "Kaliforniya eyaletiyle birlikte çalışarak, Apple Wallet'ta kimlikleri yakında Apple'ın ana eyaletine getirecek olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Kaliforniya'daki kullanıcılar için ehliyetlerini ve devlet kimliklerini Apple Wallet kullanarak güvenli ve özel bir şekilde sunmalarını sağlayacak. İster seyahat ederken kimlik göstermek, ister işletmelerde yaş veya kimlik doğrulaması yapmak için kullanılsın, Apple Wallet'ta yer alan Kaliforniya ehliyetleri ve devlet kimlikleri, tüm bunları iPhone ve Apple Watch'un sunduğu güvenlik özellikleriyle kusursuz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Böylelikle kullanıcıların kimlik taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, güvenliği artırmayı ve kimlik doğrulama işlemlerini daha pratik hale getirmeyi hedefliyor. Apple’ın bu adımı, dijital kimliklerin günlük yaşamda yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Kaliforniya'daki bu gelişme diğer eyaletler ve ülkeler için de örnek teşkil edebilir. Dijital kimliklerin yaygınlaşmasıyla birlikte gelecekte fiziksel kimlik kartlarına olan ihtiyaç giderek azalabilir.