iPhone İçin En İyi 5 Çağrı Kaydetme Uygulaması

Piyasada tercih edebileceğiniz birçok çağrı kayıt uygulaması bulunuyor. Bu tarz uygulamalar, hem iş hem de kişisel yaşamımızı kolaylaştıran çok önemli avantajlara sahip. Bu içeriğimizde, iOS platformu için en işlevsel 5 çağrı kaydetme uygulamasını masaya yatırıyoruz.

Telefonda yapılan önemli konuşmaları kaydetmek, çoğu zaman hayat kurtarıcı olabiliyor. Örneğin, iş ile ilgili çok önemli bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz ve söylenen her şeyi aklınızda tutmanız gerekiyor. İşte tam bu noktada devreye çağrı kaydetme uygulamaları giriyor.

Sadece tek bir tuşla gelen ve giden çağrıları kolay bir şekilde kaydedebileceğiniz pek çok iOS uygulaması olduğunu biliyor muydunuz? Biz de bundan yola çıkarak, hayatınızı önemli ölçüde kolaylaştıracak en iyi çağrı kayıt uygulamalarını sizler için listeledik. İşte iPhone'unuzda mutlaka olması gereken en iyi 5 çağrı kayıt uygulaması.

iPhone için en iyi 5 çağrı kaydetme uygulaması

REKK

REKK, sadece çağrılarınızı sesli olarak kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda onları metin dosyasına dönüştürüyor. Ayrıca metinde gerekli bilgileri bulmak için numaraya, isme ve anahtar kelimelere göre akıllı arama da yapabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan REKK, yetenekleri kadar modern tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Uygulama aracılığıyla gelen ve giden çağrıları kaydedip, metne dökebiliyorsunuz. Üzerinde ufak notlar alabileceğiniz bu dosyaları, Google Drive, Dropbox ve diğer bulut depolama servislerinde saklayabiliyorsunuz. Ek olarak, bu çağrı kayıtlarını hem sesli hem de metin dosyası olarak Facebook Messenger, WhatsApp ve Viber gibi üçüncü taraf mesajlaşma uygulamaları ile arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.

REKK, mobil operatörünüz tarafından sağlanan 3 yönlü konferans görüşmesi özelliğini kullanarak aramaları kaydediyor. Uygulama sessizce çağrıyı dinliyor ve siz aramayı bitirene kadar söylenen her şeyi anbean kaydediyor. Uygulama ile sınırsız sayıda çağrı kaydı yapabileceğiniz bilgisini de araya sıkıştıralım.

REKK çağrı kayıt uygulamasını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

iCall

Gelen ve giden çağrıları birkaç dokunuşla kaydedip, istediğiniz zaman istediğiniz yerde erişebileceğiniz iCall, kullanması oldukça kolay bir uygulama. Sade bir arayüze sahip olan iCall, kaydettiğiniz çağrıları üçüncü taraf uygulamalar aracılığı ile paylaşmanıza imkan sağlıyor. Çağrılarını kaydetmek isteyen herkes için son derece kullanışlı bir uygulama olan iCall, REKK gibi mobil operatörünüzün konferans arama özelliğinden faydalanıyor.

Aramalarınızı kaydetmek ise çok kolay. Uygulamada 'Kaydet' butonuna basın ve her zamanki gibi konuşmaya devam edin. Çağrı sonlandıktan sonra bu kayıtlarınıza erişebilir ve dilediğiniz zaman tekrar dinleyebilirsiniz. Böylece görüşmeler sırasında aklınıza gelen dahice fikirleri asla unutmamış olursunuz.

iCall çağrı kayıt uygulamasını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

TapeACall Pro

Dünya çapında 50'den fazla ülkede hizmet veren TapeACall Pro, gelen ve giden çağrılarınızı iPhone'unuza kaydetmenizi sağlıyor. Her uzunluktaki konuşmayı kolaylıkla kaydedebileceğiniz uygulama, kayıtlarınızı Dropbox, Evernote ya da Google Drive'a depolamanıza imkan veriyor. Ayrıca bu kayıtları SMS, Facebook ve Twitter üzerinden de arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay bir erişim sağlayan TapeACall Pro, akıllı telefonunuzda mutlaka olması gereken uygulamalar arasında yer alıyor.

TapeACall Pro çağrı kaydedici uygulamasını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

Recorder Plus

Gelen ve giden aramalarınızı yüksek kalitede kaydetmek istiyorsanız, Recorder Plus'ı tercih edebilirsiniz. MP3, MP4, CAF, WAVE ve M4A gibi birçok ses formatı ile uyumlu olan uygulama, düşük, orta ve yüksek kalite olmak üzere üç farklı ses kalitesi arasından seçim yapmanıza imkan sağlıyor.

Recorder Plus çağrı kaydedici uygulamasını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

Call Recorder

Call Recorder, tüm çağrıları çok yüksek kalitede kaydetmenizi sağlayacak en iyi iPhone çağrı kaydetme uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulama ile tek bir dokunuşla arama ses kayıtlarınızı metin dosyasına dönüştürebilirsiniz. Not alma devrini sonlandıran Call Recorder, telefon görüşmelerini otomatik olarak algılıyor ve uygulamayı açtığınızda anında kaydetmenize olanak sağlıyor.

Karanlık mod desteği ile birlikte gelen uygulama, kayıtlı verilerinizin güvenliği için tüm ses ve metin dosyalarınızı şifreleyebilmenize imkan veriyor. Sahip olduğu özelliklerle oldukça verimli bir uygulama olan Call Recorder'ı denemenizi öneririz.

Call Recorder çağrı kaydedici uygulamasını buradaki bağlantıdan ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.