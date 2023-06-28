OpenAI, ChatGPT'nin iOS sürümüne internetten arama yapabilme özelliği getirdi. Özellik, sadece Premium aboneleri tarafından kullanılabilecek.

OpenAI’ın dünyayı kasıp kavuran sohbet botu ChatGPT, mayıs ayının sonunda iOS’a özel uygulamayla iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulmuştu. Bugün, iPhone’larından ChatGPT kullanan herkesi ilgilendiren yeni bir özellik daha duyuruldu.

OpenAI, paylaştığı duyuruda ChatGPT’nin iOS sürümüne de internette arama yapma özelliğinin getirildiğini açıkladı. Tüm aramalar, Microsoft’un arama motoru Bing aracılığıyla yapılacak.

iOS’ta ChatGPT ile internette nasıl arama yapılır?

ChatGPT’nin iOS sürümüne gelen “Browse with Bing (Bing ile Ara)” özelliğinden yararlanmak için ChatGPT Premium hizmetine abone olmanız gerekiyor. Abone olduktan sonra yapmanız gerekenler uygulama ayarlarına gidip “Yeni Özellikler” seçeneği altında Bing ile arama özelliğini aktifleştirmek.

iPhone kullanıcılarına sunulan bu özellikle birlikte ChatGPT, sadece kendi veri tabanındaki bilgilerin dışına çıkarak internetten anlık bilgi toplayabiliyor.

iOS sürümüne sohbet paylaşma özelliği de geliyor!

ChatGPT’ye gelen tek yenilik iOS sürümünün internete erişimi olmayacak. OpenAI, kullanıcıların yapay zekâyla yaptıkları sohbeti tek tek paylaşmalarını sağlayacak “Paylaşılan Bağlantılar” özelliğini de duyurdu.

Bu özellik ile yapay zekâ ile yaptığınız sohbeti diğer kullanıcılarla paylaşabileceksiniz. Özelliğin ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabileceği paylaşılırken tarih olarak önümüzdeki haftalara işaret edildi.