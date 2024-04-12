iPhone'lar, "Çıkma Parçalarla" Tamir Edilebilecek

Apple, iPhone'ların tamirat süreçleri ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. Şirket artık, başka bir iPhone'dan alınan "çıkma parça"lara izin verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan, iPhone sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirket, kendin tamir et programı kapsamında yeni bir karar aldığını açıkladı. Bu karar kapsamında bozulan iPhone'lar, başka bir iPhone'dan çıkma parçalarla tamir edilebilecek.

Apple'ın yeni kararı, "parça kalibrasyonu" isimli yeni bir program kapsamında hayata geçirilecek. Önümüzdeki aylar itibarıyla aktifleştirilecek sistem, telefonunu tamir etmek isteyenlerin çıkma parçalar kullanmasını mümkün kılacak. Apple, şimdiye kadar böyle bir şeye izin vermiyordu. Hatta bazı parçalar, değiştirdikleri zaman çalışmıyordu.

Çıkma parçalar, kullanıldığı iPhone'larla tam uyumlu olacak

Apple'ın aldığı karara göre bir iPhone'dan sökülüp başka bir iPhone'a takılan parçalar, herhangi bir uyumsuzluk sorununa yol açmayacak. Apple, kullanılacak yeni parçanın, cihazla tam uyumlu çalışacağını, gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açmayacağını söylüyor. Apple'ın bununla ilgili olarak arka planda nasıl bir çalışma yapacağı şimdilik bilinmiyor.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre çıkma parça desteği, ilk aşamada "belirli iPhone modelleri" için sunulacak. Ancak burada hangi iPhone modellerinin kast edildiği şimdilik belli değil. Apple'ın gelecekte bununla ilgili bir açıklama daha yapmasını ve hangi iPhone'ların çıkma parça desteğine sahip olacağını net bir şekilde duyurmasını bekliyoruz.