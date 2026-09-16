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iPhone Duo Bu Yıl Bulması En Zor Telefonlardan Biri Olabilir

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Analist Jeff Pu, menteşe üretimindeki zorluklar nedeniyle bu yıl sadece 6 milyon iPhone Duo üretileceğini ve tedariğin kısıtlı olacağını öngörüyor.

iPhone Duo Bu Yıl Bulması En Zor Telefonlardan Biri Olabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Analist Jeff Pu, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ön siparişlerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından bu kez iPhone Duo modeliyle ilgili yeni tahminlerini paylaştı.

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Pu'ya göre cihazın yıl sonuna kadarki tedarik durumu, daha önce öngörülenden çok daha kısıtlı bir seviyede kalacak.

İçerikten Görseller

iPhone Duo Bu Yıl Bulması En Zor Telefonlardan Biri Olabilir
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Üretim sıkıntısının sebebi ne?

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Jeff Pu, 2026 yılı sonuna kadar üretilmesi planlanan iPhone Duo miktarının 7 milyondan 6 milyona düşürüldüğünü söylüyor. Tahminlerdeki bu gerilemenin nedeni talep yetersizliği değil, cihazın menteşe üretiminde yaşanan tedarik ve imalat zorlukları. Yapımı oldukça karmaşık bir parça olduğu daha önce de sıkça dile getirilen bu menteşenin, seri üretimi yavaşlattığı bir kez daha doğrulanmış oldu.

6 milyonluk üretimin ne anlama geldiğini anlamak için Apple'ın diğer modelleriyle kıyaslamak gerekiyor. Pu'nun tahminlerine göre Apple, yıl sonuna kadar toplam 72 milyon adet iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max satacak. Bu tablo göz önüne alındığında, bu yıl bir iPhone Duo satın almak istiyorsanız 16 Ekim'de başlayacak ön siparişleri kaçırmamanız kritik önem taşıyor.

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