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Türkiye'nin En Pahalı Telefonu iPhone Duo'nun Fiyatının Ne Kadarı Vergi?

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iPhone Duo'nun Türkiye fiyatının ne kadarının vergi olduğu açıklandı.

Türkiye'nin En Pahalı Telefonu iPhone Duo'nun Fiyatının Ne Kadarı Vergi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül akşamı gerçekleştirdiği lansman ile yeni iPhone 18 Pro modellerini tanıtmıştı. Onlara ek olarak firmanın ilk katlanabilir modeli iPhone Duo da gelmişti. Genel anlamda beğenilen telefon, ABD’de 1.999 dolarlık tuzlu bir fiyattan satışa çıkıyordu. Ekimde satışa sunulacak cihazın Türkiye fiyatı ise 229.999 TL’den başlıyor.

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229.999 TL sizin de bildiğiniz üzere çok pahalı. ABD fiyatıyla arasında devasa bir fark var. Bunun nedeni ise vergiler ve yüksek dolar kuru. Vergi uzmanı Ozan Bingöl. iPhone Duo’nun Türkiye fiyatının ne kadarının vergi olduğunu paylaştı.

İçerikten Görseller

Türkiye'nin En Pahalı Telefonu iPhone Duo'nun Fiyatının Ne Kadarı Vergi?
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iPhone Duo fiyatının ne kadarı vergi?

du

  • Vergisiz fiyat - 112.960
  • %1 Kültür bakanlığı - 1.129 TL
  • %12 TRT Bandrol ücreti - 13.690 TL
  • %50 ÖTV - 63.888 TL
  • %20 KDV - 38.333
  • Toplam vergi - 117.040 TL
  • Türkiye satış fiyatı - 229.999 TL

Baktığımızda telefonun Türkiye satış fiyatının yarısından fazlasını vergiler ve devletin aldığı diğer ücretlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu nedenle de 229.999 TL’lik uçuk bir başlangıç fiyatı ortaya çıkıyor. Telefonun 2 TB’lık en üst versiyonu 336 bin TL’ye satılıyor.

Dün sizlerle paylaştığımız içeriğimizde iPhone Duo’nun dünyada en pahalı olduğu ülkenin biz olduğunu göstermiştik. Türkiye, dolar bazında 4.744 dolar ile telefonun satıldığı en pahalı ülke olmuştu. Bizi 4.311 dolar ile Brezilya takip ediyordu.

Türkiye’nin en pahalı telefonu konumundaki iPhone Duo modeli, 16 Ekim 2026 tarihinde ön siparişe açılacak. Resmî satışlar ise 23 Ekim’de başlayacak.

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