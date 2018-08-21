iPhone'lar İçin Geliştirilmiş En İyi 3 VPN Uygulaması

Günümüzde internet aktivitelerinin %63'ü mobilde gerçekleşiyor. Bu nedenle kaliteli bir mobil VPN uygulaması bulmak oldukça önemlidir. İşte en kaliteli 3 iOS VPN uygulaması.

Bulunduğunuz konumda ulaşmak istediğiniz bir web site ya da uygulama için erişim kısıtlamaları bulunabilir ya da herhangi bir nedenden ötürü çevrimiçi etkinliklerinizi anonim olarak gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kimliğinizi gizlemenin en kolay yolu bir Sanal Gizli Ağ (VPN) yazılımı kullanmaktır.

Eğer konu bir masaüstü bilgisayar ise iyi bir VPN yazılımı bulmak oldukça kolaydır. Ayrıca Opera web tarayıcısı, dahili VPN servisi ile sizi harici bir yazılım kullanmaktan kurtarabilir. Fakat akıllı telefonunuz ya da tabletiniz için kaliteli ve güvenilir bir VPN uygulaması arıyorsanız doğru uygulamayı bulmak o kadar da kolay değildir.

Aşağıda listelenen iOS uygulamalarını gönül rahatlığı ile iPhone ya da iPad’inize yükleyebilirsiniz. Uygulamaların birkaç dolarlık aylık ücretleri bulunuyor. Fakat gerçekten güvenli ve kaliteli bir VPN uygulaması arıyorsanız PureVPN, IPVanish VPN ve TorGuard Anonymous VPN işinizi kesinlikle görecektir.

Uygulamaları App Store üzerinden güvenli bir şekilde ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Deneme sürümü, hangi uygulamayı satın alacağınıza karar vermenize yardımcı olur. Dilediğiniz uygulamayı satın alabilir, internet etkinliklerinizi anonim bir şekilde sürdürmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca kendi kullandığınız VPN uygulamalarını da yorumlar bölümünden Webtekno takipçileri ile paylaşabilirsiniz.