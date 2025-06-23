iOS 26 ile iPhone'lara gelecek yeni zil sesi ortaya çıktı. Apple, alışık olduğumuz sakin ve kulağa hoş gelen melodilerine bir yenisini daha eklemiş gibi görünüyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği WWDC 2025 etkinlikleri ile birlikte iOS 26’yı ve doğal olarak iPhone’lara gelecek yeni tasarım ve özellikleri ortaya koymuştu. Bugün, iOS 26’nın Beta 2 sürümü erişime sunuldu ve yeni sürüm ile birlikte doğrudan kullanıcıları ilgilendiren bir yenilik de ortaya çıktı: Yeni bir zil sesi.

Zil sesleri, Apple için kesinlikle önemli bir unsur. Zira evde, okulda, iş yerinde, toplu taşımada, sokakta sürekli aynı zil sesini duyduğunuzda aslında bir markanın ne kadar yaygın olduğuna da tanıklık etmiş oluyorsunuz. Apple, sunmuş olduğu yeni zil sesi ile yenilik seven iPhone kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor.

Apple’ın yeni zil sesi şu şekilde:

iOS 26 Beta 2’de yeni zil sesi “Alt 1” olarak listeleniyor. Bu ismin bir yer tutucu olduğunu tahmin etmek zor değil. Muhtemelen gelecek beta sürümlerde ya da eylül ayında yayınlanacak kararlı sürümde yeni zil sesinin gerçek ismini göreceğiz. Peki siz yeni zil sesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanmayı tercih eder misiniz?