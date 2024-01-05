iPhone 14 ile iPhone 15 için QWERTY klavyeye sahip ilginç bir kılıf geliştirildi. Bu kılıflar, telefonlara fiziksel klavye eklenmesini sağlıyorlar. Peki fiyatları ne kadar?

Klavyeli telefonlar, piyasadan kalkalı çok uzun zaman oldu. Şimdilerde bu telefonlar, daha çok askerlik görevini yapmakta olan gençler tarafından kullanılıyor. Ancak görünen o ki dünyanın bir yerlerinde birileri, hâlâ klavye kullanma peşindeler. Hem de piyasanın en iyi telefonları arasında yer alan iPhone'ları...

Teknoloji dünyasına ilişkin ürettikleri içeriklerle bilinen MrMobile ile Crackberry Kevin, "Clicks Technology" adını verdikleri bir şirket kurdular. Bu şirket, iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri için silikondan yapılma kılıflar üretiyor. Bu kılıfları diğerlerinden ayıran husus ise alt kısmında QWERTY klavyeye ev sahipliği yapıyor olması.

iPhone'lar için tasarlanan QWERTY klavyeli kılıflar böyle görünüyor:

Clicks olarak isimlendirilen kılıflar, oldukça basit bir yapıya sahipler. Bu kılıfı satın alan kişinin yapması gereken tek şey, kılıf ile şarj portunun bağlantısını gerçekleştirmek. iPhone 14'ler için üretilen Clicks'lerde Lightning, iPhone 15'ler için üretilen Clicks'lerde ise USB Type-C girişi bulunduğunu söyleyelim.

Clicks Technology tarafından yapılan açıklamaya göre QWERTY klavyeli kılıflar, doğrudan iPhone'un bataryasından güç alıyor ve bu sayede haricî bir bataryaya ihtiyaç duymuyorlar. Ayrıca tüm tuşlar, alttan aydınlatma özelliğine sahip. Şirket, kılıfın MagSafe için de uyumlu olarak tasarlandığını belirtti.

Gelelim fiyatlara. Böyle bir kılıfa sahip olmak isterseniz iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro için 139 dolar (yaklaşık 4.150 TL) ödeme yapmanız gerekecek. iPhone 15 Pro Max içinse 159 dolar (yaklaşık 4.750 TL) isteniyor. İki farklı renk seçeneğine sahip olan kılıfların teslimatları, önümüzdeki günler itibarıyla başlayacak.

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