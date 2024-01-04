Apple'ın iPhone 17 serisinin selfie kamerasında önemli bir iyileştirme yapacağı iddia edildi. Evet, bu iyileştirme görüntü kalitesini artıracak ancak maliyetler de yükselecek gibi görünüyor.

Deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo, şirketin geleceğe ilişkin planlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025 yılında piyasaya sürüleceği düşünülen iPhone 17 ile ilgili konuşan Kuo, Apple'ın önemli yükseltmeler yapacağını belirtti. Ancak bu yükseltmeler, Apple'ın maliyetlerini de artıracak. Yani iPhone 17, okkalı bir zamla karşımıza çıkabilir.

Apple, iPhone 15 serisinde 12 MP çözünürlük sunan, 5P lense sahip bir selfie kamera tercih etti. Genel kanı, bu kameranın iPhone 16'da da kullanılacağı yönünde. Ancak iPhone 17'ye geldiğimizde ise selfie kamerada büyük bir iyileştirme yaşanacak. Ming-Chi Kuo, şirketin bu modelde 24 MP çözünürlüklü bir sensör ve daha fazla ışık alımını sağlayan 6P lens tercih edeceğini söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse tüketiciler, iPhone'larda eşi benzeri görülmemiş bir selfie deneyimi yaşayacak.

Apple, ilk kez 24 MP selfie kamerası sunacak ama...

*Konsept tasarım.

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın lens üreticilerinden biri olan Genius, marka için çalışmaya devam edecek. Ancak bu kez hem Genius'u hem Apple'ı hem tüketiciyi ilgilendiren bazı zorluklar meydana gelecek. Kuo, 12 MP+5P lens ile 24 MP+6P lens arasında yüzde 100 ila yüzde 120 arasında maliyet artışı yaşanacağını söylüyor. Apple'ın kâr marjından mı vazgeçeceği yoksa zam kararı mı alacağını o günler geldiğinde göreceğiz.

2025 yılı ve iPhone 17 lansmanı hâlâ çok uzakta. Ancak Ming-Chi Kuo'nun Apple cephesinde önemli bir sızıntı kaynağı olduğunu da unutmamak gerek. Bu yüzden, iPhone 15, iPhone 16 veya iPhone 17 için satın alma planlarınız varsa fiyatların artabileceği gerçeğini göz önünde bulundurmalısınız.