Sean Harding tarafından geliştirilen No Neighbor uygulaması, istenmeyen aramaları diğer arama engelleyicilerinden çok daha etkili bir biçimde ayırt edebiliyor. Ayrıca uygulamaya gelen güncelleme ile birlikte, artık beyaz liste özelliği de kullanılabiliyor.

İstenmeyen çağrı yapan numaraları, veritabanlarına kaydederek engellemeye çalışan diğer çağrı engelleme programlarından farklı olarak özel bir spam çağrı türünü hedefleyen No Neighbor adındaki iOS uygulaması, istenmeyen numaralardan gelen çağrılardan kurtulmak isteyenler için en ideal çözüm durumunda.

Genellikle benzer numaraların kullanıldığı sahte aramaları hedefleyen No Neighbor, temelde şöyle çalışıyor: (650) 111-1365 gibi bir telefon numarasına sahip kişi, çoğunlukla (650) 111 ile başlayan numaralardan sahte çağrılar aldığı için, uygulama (650) 111 ile başlayan tüm numaraları engelliyor. Peki bu yöntem ne kadar etkili? Uygulamayı deneyenler, sahte çağrıların yarısından çoğunun engellendiğini belirtiyor.

Uygulamaya gelen yeni güncelleme ile eklenen beyaz liste özelliği, kullanıcıların engellenen numaralara benzeyen fakat spam olmayan çağrılara izin vermesini sağlıyor. Ayrıca uygulamaya, çift sim kart kullanan kullanıcılar için çift numara girme seçeneği de eklenmiş durumda. App Store'da kullanıcılara 1 dolar gibi uygun fiyata sunulan bu uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.