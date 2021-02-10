iPhone'lara önyüklü olarak gelen Sağlık uygulaması, bir cinayetin aydınlatılmasına yol açtı. Bir kadının evinin önünde ölü bulunmasıyla başlatılan soruşturma, kocasına ait iPhone'da yer alan sadece 18 adımlık kaydın tespit edilmesiyle açığa kavuşturuldu. Talihsiz kadın, kocası tarafından öldürülmüştü.

Akıllı telefonlar, bugün hemen her alanda hizmet verebilir hale geldiler. Bu bağlamda akıllı telefonları kullanarak sağlık durumumuzu bile takip edebilir hale geldik. Öte yandan toplanan kullanıcı verileri, artık bir şeylerin gizli kalmasının da önüne geçmeye başladı. Bu kezse bir iPhone'da yer alan Sağlık uygulaması, bir cinayetin aydınlatılmasını sağladı.

12 Ocak 2018 tarihinde, 42 yaşındaki Kathleen West isimli bir kadın, evinin önünde ölü bulundu. Yoldan geçen birisi tarafından şans eseri bulunan cansız beden, haliyle de bir soruşturmanın konusu haline geldi. Talihsiz kadının eşine ulaşan kolluk kuvvetleri, kadının eşi olan 47 yaşındaki Jeff West'in soruşturmaya dahil edilmesine ve ifadesinin alınmasına karar verdiler. Katil zanlısı eşe göre Kathleen, muhtemelen dengesini kaybederek kayıp düşmüş ve geçirdiği travma nedeniyle de hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı gece aşırı derecede alkol aldıklarını ifade eden Jeff West, kendisinin sızıp kaldığını, eşinden haberdar olmadığını söylemişti.

Savcılara göre Kathleen West, bilinen farklı bir kişiliğe sahipti

Soruşturma kapsamında araştırmalarını sürdüren savcılar, hayatını kaybeden kadınla ilgili ilginç bilgilere ulaştılar. Edinilen bilgilere göre Kathleen West, kendine ait erotik görüntüleri internet üzerinden satıyordu. Ayrıca bu kadının çok ciddi bir şekilde de alkol sorunu vardı. Jeff West ise karısının bu durumundan şikayetçiydi ve bunu da sıklıkla dile getiriyordu. İşte bu bilgiler ışığında soruşturmanın kapsamını genişleten yetkililer, olayın sıradan bir ölüm olmadığını tespit ettiler.

West ailesinin yaşadığı bölgedeki kişilerden bilgi alan soruşturma ekibi, olayın gerçekleştiği gece tartışma yaşandığını öğrendiler. Bunun üzerine o geceyi aydınlatan uzmanlar, ikilinin alkol aldıktan sonra kavga etmeye başladıklarını, talihsiz kadının üzerinde neredeyse hiçbir kıyafet olmadan kendini sokağa attığını, Jeff West'in de kendi iPhone'unu sokağa fırlattığını tespit ettiler. Karısının peşinden dışarı çıkan adam, elindeki likör şişesiyle karısının kafasına vurmuş, bu da kadının ölümüne yol açmıştı. Jeff West, bunun üzerine de sokağa fırlattığı iPhone'u alarak yeniden evine dönmüştü. Peki bu cinayet nasıl aydınlatılmıştı? iPhone'un Sağlık uygulaması, bu sürecin neresindeydi?

Jeff West, karısının öldüğü gün saat 22:30 sularında uyuyakaldığını beyan etmişti. Ancak iPhone'da yüklü olan Sağlık uygulaması, saat 23:00'ten sonra 18 adım atıldığını gösteriyordu. Telefonun o saatlerde adım kaydetmesi, adamın yalan söylediği anlamına geliyordu. Kaçış yolu kalmayan adam, işlediği cinayeti itiraf etmek zorunda kalmıştı. Mahkeme jürisi, Jeff West'in 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Akıllı telefonların cinayetleri aydınlatmaya başlaması, ilk kez yaşanan bir olay değil. Daha öncelerde de yine bir iPhone, Birleşik Krallık'ta işlenen bir cinayetin aydınlatılmasını sağlamıştı.