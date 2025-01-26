iPhone cihazınızı şarja taktığınızda, şarj oluyor gibi görünmesine rağmen aslında şarj olmadığını fark ettiğiniz oldu mu? Ne sinir bozucu bir durum öyle değil mi?

Acaba sorun cihazda mı, şarj kablosunda mı yoksa bambaşka bir problem mi var?

Bu sorunun temel sebepleri neler olabilir ve çözümü nedir?

iPhone’ların şarj oluyor yazıp aslında şarj olmamasının birkaç nedeni var.

Mesela iPhone pilinin kapasitesi, Apple’ın belirlediği standartların altına düştüğünde şarj olmama durumu ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda pilin değişmesi gerekebilir.

Ayrıca şarj portunda biriken toz ve kir, şarj kablosunun hasar görmesine veya iPhone ile kablo arasındaki bağlantının zayıflamasına sebebiyet verebilir. İşte böyle durumlarda iPhone, şarj oluyor gösterse bile aslında şarj etmez.

Bir diğer sebep yazılım sorunları ile ilgili.

Örneğin cihazınızla uyumlu olmayan veya resmî olmayan bir iOS sürümü yüklediyseniz, iPhone’unuz şarj olmayabilir.

Yine iPhone cihazlarında beklenmedik sistem hataları da oluşabilir. Bu hataların kesin sebebini her zaman tespit etmek zor olur. Bu gibi durumlarda problemi çözmek için üçüncü taraf bir onarım aracı kullanmanız gerekir.

Peki şarj oluyor gösterip şarj olmama problemi nasıl çözülür?

Bu durumda öncelikle şarj göstergeleri kontrol edilmeli. Yani iPhone’unuzun durum çubuğunda yıldırım işareti olan yeşil bir pil simgesi veya büyük bir pil simgesi olup olmadığına bakın.

Eğer bu simgeler görünmüyorsa iPhone, bir güç kaynağına doğru şekilde bağlanmamış anlamına gelir. Yine iPhone’un bir şarja ve şarj cihazının çalışan bir elektrik prizine takılı olduğunu kontrol etmekte fayda var.

Ayrıca bu problemi çözmek için, iPhone’u yeniden başlatabilirsiniz.

iPhone’unuz kullanıldığı sırada çökmüş ve bu sebeple şarj olmakta zorlanıyor olabilir. Yeniden başlatmak ise bu problemi çözmenin en etkili yolu.

Ayrıca şarj portunu temizleme yoluna da gidebilirsiniz. Bazı zamanlarda bu bölgede biriken kir ve toz, şarj işlemini engeller. Örneğin bir el feneri yardımıyla şarj portunu kontrol ederek, herhangi bir kalıntı olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Eğer görünürde herhangi bir kalıntı varsa, yumuşak bir fırça veya yeni bir diş fırçası kullanarak bu bölgeyi temizleyebilirsiniz. Temizlik işlemi bittikten sonra ise iPhone’u tekrar şarja takarak sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz.

Şarj hızını artırmak için arka plandaki uygulamaları kapatmanız faydalı olur.

Arka planda çalışan çok sayıda uygulama, iPhone’un şarj hızını yavaşlatabilir ve pil yüzdesinin artmamasına sebebiyet verebilir. Tüm arka plan uygulamalarını kapattıktan sonra iPhone’u şarja takıp şarj olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca iPhone şarj olurken kamera kullanmak ya da oyun oynamak gibi işlemler, daha fazla enerji tüketimine neden olacağından, pile giden şarj miktarı azalabilir.

Yine düşük güç modunu etkinleştirmek, şarj işleminin daha verimli ve hızlı olmasına yardımcı olabilir. Bu mod, uygulama yenileme gibi arka plan aktivitelerini kısıtlayarak, güç tüketimini azaltır.

Son olarak iOS sistem sürümünü güncellemek, sistem sorunlarını çözmek için etkili yöntemler arasında. Eğer tüm bu çözüm önerileri problemi çözmediyse telefonunuzu farklı bir lightning kablo ile şarj edebilir veya Apple’dan destek alabilirsiniz.

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