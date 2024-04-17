iPad veya özellikle iPhone kullanıcısıysanız, kameraların yüksek kalite performansına hayran kalmış ve aynı beklentiyle bir MacBook satın almaya karar vermiş olabilirsiniz. Ancak MacBook’ta çektiğiniz fotoğrafların kalitesi, çok yüksek ihtimalle sizi hayal kırıklığına uğratmıştır.

Aslında laptopların çoğu genellikle beklediğimiz kamera performansını bizlere sunmaz çünkü birtakım tasarımsal kısıtlılıklar ve bunun gibi farklı nedenler, cep telefonları kameralarını bir adım öne taşır.

Peki MacBook’ların kamera kalitesi, neden bu kadar kötüdür?

Bu farklılığın en büyük nedeni, cihazların formlarının farklı oluşundan kaynaklanır.

Bu noktada da incelik devreye girer. iPad ve iPhone’larda ön kamera ekran kasasındadır ve cihazın geri kalanı da aynı kasaya dahil edilmiştir. Fakat MacBook’ta kamera, ince bir ekrandadır.

iPad ve iPhone’lardaki led paneller epey ince ve hafif olduğundan ekran bileşeni, çok fazla yer kaplamaz. Fakat konu MacBook’un kapak olarak adlandırılan ince ekranı olduğunda Apple, onu sadece 4 milimetre kalınlığında üretir.

Bu tasarım da ürünün şık ve estetik durmasını sağlar ancak kamera ile ilgili problemleri beraberinde getirir.

Örneğin, yüksek fiyatlı DSLR kamera lenslerinin neden bu kadar büyük olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bunun sebebi mümkün olan en yüksek kalitede görüntüyü yakalamak için odak uzaklığı ve geniş bir diyafram açıklığı sunmasıdır.

Yani bir kamera için dar alan, düşük bir kalite anlamına gelir. Apple, MacBook kamera lensi için 4 milimetrelik alan sunarken iPhone’da bu ölçü 7.6’dır. Yani neredeyse iki katı.

Elbette bu durum da Apple’ın, iPhone’a daha büyük ve daha uzun bir lens ekleyebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak görüntüsü kalitesi ise çok daha iyidir. Bu sebeple MacBook’ta çekilen fotoğrafın kalitesi de iPhone’a göre düşük kalır.

Apple ise bu problemin elbette farkındadır.

Ancak Apple, MacBook’ların tasarımsal kısıtlılığı sebebiyle kamera lenslerinin ölçüsünü değiştiremeyeceği için macOS Ventura’ya, yeni bir özellik ekledi. Bu yenilikle birlikte iPhone’un web kamerasının, MacBook’ta kullanılmasına olanak sağladı.

Böylece kullanıcılar, MacBook’ların ultra ince tasarımından ödün vermeden iPhone’dan bekledikleri aynı yüksek görüntü kalitesine ulaşabilir ve bir bakıma bu problem, çözüme kavuşmuş olur.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: