iPhone SE 4 için yeni bir konsept tasarım oluşturuldu. Oluşturulan konsept tasarım, tamamen sızıntılara dayanıyor ve iPhone 14 tasarımını referans alıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde 4. nesil iPhone SE ile gündeme gelmeye başladı. Söylentilerin çoğalmaya başlaması, bu akıllı telefonun artık yolda olduğunun açık bir göstergesi. Hazırlanan yeni bir konsept tasarım ise bu telefonun nasıl görüneceğini büyük oranda anlamamızı sağlıyor.

iPhone SE 4 ile ilgili geçmişte paylaşılan iddialar, bu akıllı telefonun iPhone 14 ile aynı kasa yapısına sahip olacağını gözler önüne serdi. İşte "4RMD" adıyla paylaşımlar yapan bir tasarımcı da bu bilgi üzerinden yola çıkarak, gerçekçi bir tasarım oluşturdu.

iPhone SE 4, böyle görünebilir:

Pek çok kaynağa göre iPhone SE 4, çentikli ekrana sahip olan ilk SE model olacak. Ayrıca bu akıllı telefonda, iPhone 15'te de kullanılan 48 MP gelişmiş ana arka kameranın bulunacağı da söylentiler arasında. Bu durum, telefonun arka kısmında daha büyük bir kamera alanına ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. 4RMD'nin fikrine göre Apple; kamera, mikrofon ve LED flaşı yatay yerleşimli bir çerçeve içine alacak.

iPhone SE 4 ile ilgili en dikkat çekici iddialardan bir tanesi, bu telefonda "Eylem Düğmesi" bulunmasıyla ilgili. Şirket, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te ses açma kapama tuşunu kaldırdı ve bunun yerine işlevsel özellikler atanabilen bir buton kullanmaya başladı. Sektör kaynakları, iPhone 15'te bile bulunmayan bu butonun iPhone SE 4'te bulunacağını söylüyorlar. Bize göre bu ihtimal biraz düşük ancak Apple'ın ne yapacağını görmek gerek.

iPhone SE 4 ile ilgili olarak konuşulan bir başka husus ise USB Type-C desteği. Apple, iPhone 15 serisi itibarıyla tüm modellerinde USB Type-C'ye geçiş yaptı ve bu değişikliği iPhone SE 4'te de görmemiz çok olası.

İşte iPhone SE 4 için hazırlanan konsept tasarım videosu: