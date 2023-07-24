Asya'daki Apple tedarikçileriyle konuşan analistlerin iddialarına göre dördüncü nesil iPhone SE, 2025 yılından önce tanıtılmayacak.

Apple’ın ilk olarak 2016’da piyasaya sürdüğü iPhone SE, daha uygun fiyatlı bir iPhone olmasıyla müşteriler tarafından ilgi görüyordu. Şu ana kadar cihazın sonuncusu 2022’de olmak üzere üç neslinin çıktığını görmüştük. Dördüncünün ne zaman geleceği ise merak ediliyordu.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley tarafından ortaya atılan iddialar, cihazın beklenenin aksine 2024’te gelmeyeceğini ortaya koydu. Analistler, Asya’daki tedarik şirketleriyle konuştuktan sonra bu iddiayı öne sürdü.

iPhone SE 4, 2025’ten önce gelmeyebilir

İddialara göre telefonun 2025 yılından önce gelmesi beklenmiyor. Analistler, cihazın Apple’a ait bir 5G modem içereceğini belirtirken şirketin modeminin henüz hazır olmadığını da ekliyor. Apple’ın kendi modemini planladığı 2018’den beri biliniyordu.

Teknoloji devi, bu kapsamda 2019’da Intel’in akıllı telefon modem birimini satın almıştı. Ancak şimdiki söylentilere göre modem yetişmeyecek. Bunun yerine şirketin, iPhone 16 ve yeni iPhone SE’de Qualcomm’la çalışmaya devam etme ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

Arap saçına dönen ve hatta bir ara iptal edildiği bile söylenen dördüncü nesil iPhone SE hakkında geçtiğimiz aylarda birkaç bilgi ortaya çıkmıştı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, telefonun 6,1 inçlik bir OLED ekran, düz kenarlar ve Face ID gibi özelliklere sahip olup standart iPhone 14’e benzer bir tasarımla gelebileceğini öne sürmüştü.

Yeni bilgiler, son zamanlardaki söylentileri destekler nitelikte. Daha önce Kuo ve diğer güvenilir analistler de cihazın 2025’ten önce tanıtılmasının beklenmediğini belirtmişti.