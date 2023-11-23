2017 yılından bu yana Apple'ın hiçbir yeni akıllı telefonda kullanmadığı Touch ID teknolojisi yakında kalıcı olarak ortadan kalkacak. Bu teknoloji için kullanılan çipin üretimi, kalıcı olarak sonlandırıldı.

iPhone X ile birlikte Apple, Touch ID kimlik doğrulama teknolojisini iPhone modellerinde kullanmayı bırakmıştı. O günden bu yana Apple, bu teknolojiye yalnızca MacBook ve iPad'lerde kullanmıştı. Ancak son iPad ve MacBook modellerinde de Face ID teknolojisine geçiş yapmaya başlamasıyla birlikte Touch ID'nin pabucu tamamen dama atılmış oldu.

Aslında Apple'ın bir gün iPhone modellerinde ekran altı parmak izi sensörü kullanabileceği hem konuşulan bir konuydu. Gelen haberlere göreyse Touch ID için kullandığı çiplerin artık üretilmediği yönünde. Yani Apple, Touch ID teknolojisinden tamamen vazgeçmiş durumda.

Face ID kalırken Touch ID'nin Çip Üretimi Bitti

Şu anda Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları arasında yalnızca bütçe dostu iPhone SE modellerinde Touch ID teknolojisini sunuyor. Apple'ın Touch ID çip üretimini durdurduğu haberi, yeni iPhone SE'nin iPhone 14'tasarımıyla geleceği bilgisini de bir anlamda doğruluyor. Muhtemelen yeni nesilde ilk kez bir 'SE' modelde Face ID kullanıldığını göreceğiz.

Dahası Apple'ın Touch ID çip üretimini sonlandırması, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek tüm MacBook ve iPad modellerinde Face ID göreceğimiz anlamına gelebiir. Yine de bu bilgilerin henüz Apple tarafından onaylanmadığını unutmamakta fayda var.