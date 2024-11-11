Apple'ın uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone'unun lansman tarihi ortaya çıkmış olabilir. Güney Kore'den gelen haberlere göre iPhone SE 4, artık birkaç ay uzağımızda...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir dördüncü nesil iPhone SE ile gündemde. Bu akıllı telefonla ilgili iddia kazanı kaynıyor olsa da şirket, konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Ancak gelen son haberler, iPhone SE 4'ün lansmanına gerçekten yaklaşmış olabileceğimizi düşündürüyor.

Güney Koreli sızıntı kaynaklarına göre Apple, dördüncü nesil iPhonse SE için ekran siparişlerini verdi. Konuya aşina kaynaklara göre LG Innotek, Aralık 2024'te iPhone SE 4'ün ekranını seri üretime sokacak. Peki iPhone SE 4, ne zaman duyurulacak?

Uygun fiyatlı iPhone, Mart 2025 gibi duyurulabilir

Güney Koreli kaynaklara göre bir iPhone, ekran seri üretiminin başlamasından yaklaşık 3 ay sonra lansman yapıyor. Bu da iPhone SE 4'ün Mart 2025 gibi duyurulabileceği anlamına geliyor. Ancak Apple'ın resmî bir açıklamasının olmadığını özellikle vurgulayalım.

Bu gelişmenin önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve dördüncü nesil iPhone SE'nin Mart 2025 ila Haziran 2025 arasında lansman yapabileceğini söylemişti. Gelen son açıklama, daha önce ortaya atılan iddialar ile uyuşuyor.