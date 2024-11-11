Apple, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen iPhone 16 serisi telefonları için yedek parça satışlarına başladı. Böylelikle tüketiciler için tamir imkânı sunulmuş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan birkaç yıl önce radikal bir karar aldı. Bu karar kapsamında markanın piyasaya sürdüğü ürünlere ait yedek parça satışları başladı. Böylelikle tüketiciler, bozulan bir iPhone'u kendileri tamir edebileceklerdi.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Apple, birkaç ay önce piyasaya sürdüğü iPhone 16 serisi telefonlar için yedek parça satışı yapmaya başladı. Böylelikle iPhone 16 sahipleri için tamir imkânı sağlanmış oldu.

Peki iPhone 16 için yedek parça ücretleri ne kadar?

Apple'ın yedek parçalar oluşturduğu resmî internet sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone 16 için yedek kamera satın almak isterseniz 169 dolardan başlayan ödemeler yapmanız gerekecek. Ekran fiyatları ise boyut ve modellere göre 279 dolardan başlayıp 379 dolara kadar çıkıyor. Batarya fiyatları ise 99 dolardan başlıyor. Arızalı parçaları iade etmek isteyen tüketiciler, çeşitli avantajlar da yakalayacaklar.

Apple'ın yedek parça satışları ne yazık ki Türkiye'de yok. Ancak ABD ile Avrupa'nın büyük bir bölümünde satış yapılıyor. Yani olur da parça ihtiyacınız olursa bir tanıdığınız vasıtasıyla bu parçalara erişebilirsiniz. Apple'ın yedek parça sitesine ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.