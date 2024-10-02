Bloomberg'den Mark Gurman, iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler paylaştı. Ayrıca yeni iPad Air ve M4'lü Mac modellerinden de detaylar geldi.

Yakın zamanda iPhone 16 modelini tanıtan Apple, daha uygun fiyatlı model arayanlara özel geliştirdiği SE serisini güncellemeye hazırlanıyor. iPhone SE’nin son olarak 2022’de yenilendiğini görmüştük. Şimdi ise 4’üncü nesli geliyor.

iPhone SE 4 hakkında son zamanlarda birçok detay sızmıştı. Dün ise yeni bilgiler paylaşıldı. En güvenilir Apple kaynağı Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni iPhone SE hakkında çıkış tarihi de dahil bilgileri bizlerle buluşturdu.

Apple Intelligence desteğiyle 2025’in başında çıkacak

Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, iPhone SE 4 modelini önümüzdeki yılın erken dönemlerinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani 2025’in başlarında yeni ürünler göreceğimiz bir etkinlik düzenlenebilir.

Telefonun detayları hakkında da bilgi paylaşılmış. Gurman, cihazın iPhone 14’e benzer daha modern bir tasarıma sahip olacağını yineliyor. Yani 6,1 inçlik bir ekran göreceğiz. Daha önceki sızıntılarla uyumlu şekilde Touch ID’nin nihayet bırakılıp Face ID’ye geçileceği de eklenmiş.

Bunlar dışında cihazın şu anda sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 16 modellerinde yer alan Apple Intelligence yapay zekâ desteğine sahip olacağı bilgisi de var. Gurman, daha önce de bu iddiayı öne sürmüştü. Yeni raporunda da tekrarladı. Gerçekten Apple Intelligence ile gelmesinin satışlarını ciddi oranda artıracağını düşünebiliriz. Ne de olsa bu kadar ucuza böyle özellikler sunan bir iPhone için normalde en az iPhone 15 Pro almak gerekiyor.

Daha önceki sızıntılardan bahsedecek olursak iPhone SE 4’te OLED ekran görme ihtimalimiz bir hayli fazla. Arkada tekli kamera kurulumuyla karşılaşacağız. Ayrıca gelecek iyileştirmeler nedeniyle fiyatının 429 dolardan 499 dolara yükselebileceği de konuşuluyor.

Diğer Apple ürünleri de yolda

Gurman, iPhone SE 4 dışında şirketin planladığı diğer ürünlere de değindi. Buna göre yeni iPad Air’ı da çok yakında tanıtabilir. Bu cihazın, yeni klavyelerle birlikte iPhone SE 4 ile benzer zamanda, yani 2025 başında gelebileceğini belirtmiş. Aynı etkinlikte tanıtılmaları muhtemel.

Ayrıca çok beklenen M4’lü Mac modellerinin 2024 bitmeden tanıtılacağını da yineledi. Muhtemelen bu ay içinde gerçekleştirilecek bir etkinlikle M4’lü Mac’lerin geldiğini göreceğiz. Bu cihazlar, MacBook Pro, iMac ve tasarımı yenilenecek Mac mini’den oluşacak. MacBook Air’ın ise önümüzdeki yıl yeni çipe kavuşması bekleniyor.