iPhone 16 Pro Max, batarya testlerine sokuldu. Sonuçlarda, cihazın rakiplerini geride bıraktığı ve pil ömrü konusunda en iyi telefonlardan biri olacağı görüldü.

Apple, iPhone 16 ailesini yakın zamanda piyasaya sürmüştü. Çıktıklarından beri de birçok kez cihazların farklı konularda testlere sokulduğu görüyorduk. En çok merak edilen konulardan biri olan batarya testi de bunlardan biriydi. Şimdi de Türkiye’de fiyatı 120 bin TL’ye kadar çıkan iPhone 16 Pro Max batarya testlerine sokuldu.

Tom’s Guide’dan Phone Arena’ya kadar birçok önde gelen site tarafından yapılan pil testlerinde iPhone 16 Pro Max’in başarılı bir performans gösterdiği görüldü. Cihaz, düşük batarya kapasitesine rağmen rakiplerini geride bıraktı.

18 saatin üstünde pil ömrüyle rakiplerini geçti

iPhone 16 Pro Max’in 4685 mAh’lik bir bataryası var. En üst düzey iPhone modelinde bu tarz bir kapasite görmek, kulağa düşük geliyor olabilir. Ne de olsa şu anda giriş seviye Android telefonlarda bile 5000 mAh batarya görebiliyoruz. Ancak verimliliğiyle bu aradaki farkı kapatıyor.

Tom’s Guide tarafından yapılan testlerde bataryanın iPhone 16 Pro Max’in 18 saat 6 dakika boyunca dayanabildiği görüldü. Karşılaştırma yapıldığında ise diğer modelleri geçti. Örneğin 5400 mAh’lik OnePlus 13’ün bataryası 17 saat 37 dakika dayanabildi. Bu da Apple’ın modelinin düşük kapasiteye rağmen iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Aynı zamanda 17 saat civarı pil ömrüne sahip S24 modellerinden de önde olduğu aktarıldı.

Önceki nesille karşılaştırıldığında da önemli iyileştirmeler görüldü. Buna göre iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max’ten 4 saat civarında daha uzun pil ömrüne sahip.

Farklı görevlerde de diğer modellerden üstün geldi

Telefon Web taraması YouTube Oyun iPhone 16 Pro Max 22 saat 39 dakika 10 saat 24 dakika 12 saat 4 dakika Samsung Galaxy S24+ 20 saat 41 dakika 8 saat 20 dakika 11 saat 52 dakika Samsung Galaxy S24 Ultra 20 saat 6 dakika 8 saat 18 dakika 11 saat 53 dakika iPhone 15 Pro Max 19 saat 20 dakika 9 saat 45 dakika 9 saat 36 dakika Pixel 9 Pro XL 18 saat 52 dakika 9 saat 24 dakika 10 saat 4 dakika

Phone Arena ise iPhone 16 Pro Max’in pil ömrünü farklı işlevlerle test etti. Web’de gezinme, YouTube’da video izleme ve oyun oynama gibi testlere sokuldu. Sonuçlarda cihazın sırasıyla 22 saat 39 dakika, 10 saat 24 dakika ve 12 saat 4 dakika dayandığı görüldü. Bu konularda S24 Ultra, Pixel 9 Pro XL gibi daha büyük modelleri geride bıraktı.