iPhone SE, Satış Rakamlarıyla Apple'ın Yüzünü Güldürüyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde bütçe dostu modeli iPhone SE’nin tanıtımını gerçekleştirmişti. ABD’deki Apple Store’dan gelen bilgilere göre bu yeni ucuz model, oldukça başarılı bir satış seyri izliyor.

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Apple, en büyük rakibi olan Samsung’a nazaran bir sene içerisinde daha az sayıda model çıkarmasına rağmen oldukça iyi satış rakamları elde etmeyi başarıyor.

Şirketin son yıllarda bu başarıyı gösterdiği modelleri ise iPhone XR ve iPhone 11 oldu. Bu iki cihazın ortak noktası ise beraber çıkış yaptıkları serilerin en ucuz modelleri olması. Hatta satış rakamlarına bakıldığında bu iki model, daha pahalı olan varyantlarına göre daha fazla satılmayı da başardı. Bu seyir, Apple’ın yeni modelinde de benzer bir şekilde devam ediyor.

iPhone SE, satış rakamlarında oldukça başarılı

Yukarıdaki ucuz varyantların çizdiği başarıyı görünce Apple’ın yeni çıkardığı 'bütçe dostu' modeli iPhone SE’nin de benzer bir satış başarısı elde etmesi çok büyük şaşkınlık yaratmadı. ABD Apple Store’un açıklamasına göre iPhone SE’nin gönderme süresi kısalmaya başladı. Bu da birçok tüketicinin, cihaz için ön sipariş verdiği anlamına geliyor.

iPhone SE teslimat süresinin kısalmasının dünyanın her yerinde geçerli olduğunu söylemek ise şu an mümkün değil. Bazı ülkelerde teslimat günü olarak halen 24 Nisan tarihi görülüyor. Ayrıca teslimat tarihinin öne çekilmesinin sebebinin müşteriler arasındaki popülaritesi mi yoksa sınırlı sayıda üretim gerçekleştirmesi mi tam olarak bilmemiz pek mümkün görünmüyor.

Cihazın ne kadar sattığıyla ilgili daha detaylı bilgilere ilerleyen zamanlarda erişilecektir. Tabii durum ne olursa olsun Apple’ın yeni 'ucuz' iPhone modeliyle bir başarı elde ettiği bir gerçek. En ucuz bu iPhone modelinin ülkemizdeki satış fiyatları ise şöyle;

iPhone SE 64 GB: 5.299 TL

5.299 TL iPhone SE 128 GB: 5.749 TL

5.749 TL iPhone SE 256 GB: 6.599 TL

Peki, siz Apple’ın bu bütçe dostu telefonu ve amiral gemileri yerine bütçe dostu varyantların daha çok satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.