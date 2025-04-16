Android telefonlar için Google Play Hizmetleri güncellendi. Bu güncelleme ile iPhone'larda bulunan etkili bir güvenlik özelliği, Android telefonlara gelmiş oldu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Android telefon sahiplerini sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, iPhone'larda uzun zamandır bulunan bir güvenlik özelliğini Android telefonlara getirdi. Google Play Hizmetleri için yayımlanan son güncelleme ile kullanıcılara ulaşan yeni özellik, Android telefonların güvenliğini iyileştirecek gibi görünüyor.

Google'ın Apple'dan arakladığı güvenlik özelliği, 3 gün boyunca ekran kilidi açılmamış bir telefonun otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlıyor. Böylelikle telefonun yeniden etkinleştirilebilmesi için ekran kilidi kodunun yeniden girilmesi gerekecek.

Veri güvenliği artırılmış olacak

Apple, birkaç gün hareketsiz kalan bir iPhone'u yeniden başlatarak verilerin güvenliğini artırmıştı. Aynı şey, Android telefonlara sunulan yeni telefonlar için de geçerli olacak. Yeniden başlatılan Android telefon, verileri şifreleyecek ve üçüncü tarafların bu verilere ulaşması engellenmiş olacak.

Eğer bir Android telefon kullanıyorsanız ve son günlerde Google Play Hizmetleri güncellemesi aldıysanız bu özellik size de ulaşmış olabilir. Ancak dağıtım aşamasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Yani özelliği bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.