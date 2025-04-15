Google, Android ekosisteminin minimum sistem gereksinimlerinde güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme ile düşük sistem özelliklerine sahip telefonlar, Android için güncelleme alamaz hâle getirildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan Android ekosistemine ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Android 15 ve üzeri işletim sistemlerini çalıştıracak akıllı telefonlar için minimum sistem gereksinimlerinde güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme, artık eski telefonların güncellenemeyeceğini gözler önüne seriyor.

Google'ın güncellemesine göre Android 15 ve sonraki işletim sistemlerinde çalışacak telefonların en az 32 GB kapasiteli depolama alanına sahip olması gerekecek. Üstelik bu kapasitenin yüzde 75'lik bölümü, işletim sistemiyle ilgili dosyalar için ayrılacak. RAM tarafında ise Android 16 için en az 6 GB kapasite gerekecek. Google, en son Android 13 döneminde bir güncelleme yapmış ve minimum depolama alanı kapasitesini 16 GB'ye yükseltmişti.

Diğer sistem gereksinimlerinde de değişiklikler var

Android Authority tarafından yayımlanan habere göre Google, Android sistem gereksinimlerinde başka değişiklikler de yaptı. Ancak bu değişiklikler kamuoyu ile paylaşılmadı. Sadece Samsung, vivo ya da Xiaomi gibi Android tabanlı akıllı telefon üreten iş ortakları, tüm sistem gereksinimlerine ulaşabilecekler.

Android için güncellenmiş minimum sistem gereksinimleri şöyle:

Android sürümü Depolama alanı Ayrılmış bölüm Android 15 32 GB %75 Android 14 16 GB %75 Android 13 16 GB %75 Android 12 8 GB %75

Google'ın Android ekosistemine ilişkin aldığı karar, bazı pazarlarda satılmakta olan düşük özelliklere sahip telefonların fişini çekecek gibi görünüyor. Ancak 2025 yılında olduğumuzu düşünecek olursak bunun çok da yanlış bir karar olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günümüzde 6 GB kapasiteli RAM ve 32 GB depolama alanı bile çok da kabul edilebilecek bir şey değil.