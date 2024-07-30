iOS 18.1'in ilk geliştirici beta sürümü ile kullanıma sunulan yapay zekâ özelliklerinden bir tanesi, telefon çağrılarının özetlenmesi oldu. Dikkat çeken özellik, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.1'in ilk geliştirici beta sürümünü yayımladı. Böylelikle Apple Intelligence kapsamında olan bazı özelliklerin de test edilmesine imkân tanındı.

iOS 18.1'in ilk geliştirici beta sürümünde dikkat çeken Apple Intelligence özelliği, çağrılarla ilgili. Artık bir iPhone, yaptığınız telefon görüşmesini kayıt altına alıp, bunu metin hâline dönüştürebilecek. Kimilerine göre faydalı olan özellik, kimilerine göre ise gizliliği ortadan kaldırıyor.

iPhone'lardaki yeni özellik böyle görünüyor

"Call Recording" adıyla karşımıza çıkan özellik, arama ekranında kullanıcıları karşılayacak. "Kaydet" butonuna tıklayan kullanıcı, yaptığı görüşmenin kaydedildiğini görecek. Görüşme tamamlandığı zaman ise Notlar uygulamasına gidilmesi gerekecek. Yapılan görüşmenin hem metin hem de ses kaydı versiyonu, Notlar içerisinde yer alacak. Kullanıcı isterse görüşmenin bir özetini de oluşturabilecek.

Oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olan özellik, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek gibi görünüyor. Zira bu özellik ile önemli telefon görüşmeleri kayıt altına alınabilecek, daha sonradan tekrar tekrar dinlenebilecek. Ancak iş gizlilik noktasına geldiğinde duyulan şüpheler de çok yersiz değil.

iOS 18.1'in diğer yeni özellikleri için: