Apple, geçtiğimiz ay iPhone’lara yapay zekâ getirecek “Apple Intelligence”ı duyurmuştu. Bu özelliklerin, iOS 18 ile çıkış yapacağı belirtilmişti. Ancak dün çıkan haberler, iOS 18’in ilk sürümü değil, iOS 18.1 ile ekimde sunulacağını ortaya koymuştu.
iOS 18’in betaları birkaç aydır çıkış yapıyordu. Ancak şimdiye kadar Apple Intelligence’ı içeren bir sürüm görmemiştik. Bugün bu durum değişti. Apple Intelligence’ı içeren iOS 18.1 beta 1 resmen yayımlandı. Bu sürümle geliştiriciler ilk kez iPhone’lara gelecek yapay zekâ özelliklerini deneyimleyecekler.
iOS 18.1 beta 1’i yalnızca geliştiriciler deneyimleyebiliyor
iOS 18.1’in ilk betası olarak adlandırabileceğimiz sürüm, sadece geliştiriciler için çıkış yaptı. Yani deneyimlemek için Apple’a kayıtlı geliştirici hesabına ihtiyaç var. Herkese açık betanın ne zaman geleceği konusunda şimdilik bir bilgi yok.
Yayımlanan sürüm, hepsi olmasa da bazı Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini ilk kez geliştiricilerle buluşturuyor. Şu an için yalnızca 2 iPhone’un bu özellikleri desteklediğini vurgulayalım. Bunlar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. İndirenler, ayarlar üzerinden Apple Intelligence’a erişim sağlayabiliyorlar.
iOS 18.1 beta 1’de hangi yapay zekâ özellikleri var?
- Mail, Notlar ve diğer benzer uygulamalarda metinleri yapay zekâyla yeniden yazma, özetleme ve düzeltme
- Siri’nin yeni parlayan ışıklı tasarımı
- Siri’nin kullanıcıların her türden sorusunu yanıtlayabilmesi
- Siri ile olan etkileşimlerde metin ve ses arasında geçiş yapma
- Mail’de en acil e-postaları gösterme
- Mail’de Gelen Kutusu bölümünde e-postaları açmak zorunda kalmadan özetlerini görüntüleme
- Mail’de e-postalarda akıllı yanıtlar
- Yalnızca önemli olabilecek bildirimleri gösterme
- Fotoğraflarda “Anılar”
- Videolarda arama yapma
- Aramaları kaydetme ve metne dökme