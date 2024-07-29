Apple, yapay zekâ özellikleri içeren ilk iOS 18 betası iOS 18.1 beta 1'i yayımladı. Geliştiriciler, iPhone'ların yapay zekâ özelliklerini ilk kez deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Apple, geçtiğimiz ay iPhone’lara yapay zekâ getirecek “Apple Intelligence”ı duyurmuştu. Bu özelliklerin, iOS 18 ile çıkış yapacağı belirtilmişti. Ancak dün çıkan haberler, iOS 18’in ilk sürümü değil, iOS 18.1 ile ekimde sunulacağını ortaya koymuştu.

iOS 18’in betaları birkaç aydır çıkış yapıyordu. Ancak şimdiye kadar Apple Intelligence’ı içeren bir sürüm görmemiştik. Bugün bu durum değişti. Apple Intelligence’ı içeren iOS 18.1 beta 1 resmen yayımlandı. Bu sürümle geliştiriciler ilk kez iPhone’lara gelecek yapay zekâ özelliklerini deneyimleyecekler.

iOS 18.1 beta 1’i yalnızca geliştiriciler deneyimleyebiliyor

iOS 18.1’in ilk betası olarak adlandırabileceğimiz sürüm, sadece geliştiriciler için çıkış yaptı. Yani deneyimlemek için Apple’a kayıtlı geliştirici hesabına ihtiyaç var. Herkese açık betanın ne zaman geleceği konusunda şimdilik bir bilgi yok.

Yayımlanan sürüm, hepsi olmasa da bazı Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerini ilk kez geliştiricilerle buluşturuyor. Şu an için yalnızca 2 iPhone’un bu özellikleri desteklediğini vurgulayalım. Bunlar iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. İndirenler, ayarlar üzerinden Apple Intelligence’a erişim sağlayabiliyorlar.

iOS 18.1 beta 1’de hangi yapay zekâ özellikleri var?