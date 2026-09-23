iPhone'da Galerideki Videoların Otomatik Olarak Sessiz Başlaması Nasıl Engellenir?

Kullanıcı deneyimi Apple ekosisteminde her zaman ön plandadır. Ancak bazen "özellik" olarak sunulan bazı detaylar, günlük kullanımda biraz can sıkıcı olabiliyor. iPhone kullanıcılarının sürekli karşılaştığı galeriden video açınca sesin otomatik olarak kapalı gelmesi de bu durumlardan biri.

Özellikle kalabalık bir ortamda aniden yüksek ses çıkmasını engellemek için tasarlanan bu ayar, her videoda tekrar tekrar ses açma tuşuna basmak zorunda kalınca uğraştırıcı olabiliyor.

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Peki, iPhone’unuzda galerideki videoların sürekli sessiz modda başlaması nasıl engellenir? Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

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Öncelikle sorunun kaynağını tespit edin.

Cihazınızda bir ayar değişikliği yapmadan önce sorunun kaynağının cihazın temel ses yapılandırması olup olmadığını doğrulamak gerekiyor. Eğer iPhone’unuz Sessiz Mod’da ise medya oynatıcılar varsayılan olarak sessiz başlayabilir. Bunun için sessiz modu kapatarak videoları oynatmayı deneyebilirsiniz.

Fotoğraflar uygulamasında herhangi bir video açtığınızda sağ alt köşede yer alan hoparlör simgesini kontrol edin. Eğer simgenin üzerinde çizgi varsa video sessize alınmıştır. Simgeye bir kez dokunarak sesi aktif hale getirin.

Eğer videolar yine sessiz başlıyorsa aşağıdaki adımları takip edin.

iPhone’un videoları arka planda otomatik ve sessiz bir şekilde oynatmasını engellemek için sistem ayarlarında küçük bir düzenleme yapmanız yeterlidir:

iPhone’unuzda Ayarlar menüsüne girin. Aşağı kaydırarak Uygulamalar sekmesine geçin ve Fotoğraflar seçeneğini bulun. Fotoğraflar menüsü içerisinde yer alan Görüntüleme Seçenekleri bölümüne erişin. Bu ekranda yer alan "Hareketli Videoları Otomatik Oynat" seçeneğini kapalı konuma getirin.

Bu ayarı kapattığınızda artık iPhone, siz videoya dokunmadan medyayı arka planda Sessiz/Önizleme modunda oynatmaya çalışmayacaktır. Ancak videoya tıkladığınız an medya doğrudan normal ses seviyesiyle başlatılır.

İşte bu kadar! Tüm adımları tamamladıktan sonra Fotoğraflar uygulamasına dönerek herhangi bir videoyu açıp test edebilirsiniz. Artık her video için ekstra ses açmak durumunda kalmayacaksınız.