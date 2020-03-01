İpliksi Solucanların Kanseri Tespit Ettiği Yöntem

Japon bilim insanları, 15 ayrı türdeki kanseri tespit eden bir biyolojik teçhizat geliştirdi. Bu teçhizatta, ipliksi solucanlardan yararlanıldı ve yöntem bir hayli ucuz. Kitin kullanımı için yalnızca hastanın idrar örneği gerekiyor.

Japonya'da bilim insanları, 15 farklı kanser türünü yüzde 85 kesinlikle ve 90 doların altında bir fiyata tespit eden biyolojik bir teçhizat geliştirmeyi başardı. Yeni yöntem için, normal şartlarda köpekleri, kedileri ve insanları istila eden ipliksi solucanlar kullanılıyor. İyi haberse, teçhizatın kullanımında solucanlarla insanların temas etmesine gerek olmaması. Kanser tespiti için hastanın idrar örneğini almak yeterli olacak.

Hirotsu Bio Science isimli şirketin başkanı Dr. Takaaki Hirotsu, yöntemin ipliksi solucanların kimyasal uyarımlara verdiği motor tepkileri temel aldığını kaydediyor. Bu solucanlar, hoşlandıkları kokulara doğru giderken, hoşlanmadıkları kokulardan uzaklaşıyor. Onkolojide bunun daha önce bilinmeyen bir analiz yöntemi olduğuna dikkat çeken Hirotsu, solucanların hastadan alınan idrar örneğine yakınlaşıp uzaklaşmasını gözlemleyerek kanser teşhisi koyabileceklerini söylüyor.

Yuvarlak solucanların 'burnu' iyi koku alıyor

Bilim insanları, araştırmalarında kalkış noktalarının köpeklerin kanser 'koklama' yetenekleri olduğunu belirtiyorlar. Araştırmacılar, eğer köpekler kanserli hastayı olmayandan ayırt edebiliyorlarsa, koku alma yeteneği köpeklerden 1,5 kat daha keskin olan ve birçok cihazın tespit edemediği kokuları tespit edebilen ipliksi solucanların da işe yarayabileceğini düşünmüşler.

Bilim insanlarının bu tahmini doğru çıkmış ve ipliksi solucanların hasta insanların idrar örneklerinin etrafında toplanma yeteneği olduğu gözlemlenmiş. Araştırma için, son 2 yılda Japonya çapında 17 klinik kullanılmış. Şirketin iddiasına göre yeni yöntem yalnızca çeşitli türlerdeki kanserleri yüksek kesinlik oranlarında saptamakla kalmıyor, aynı zamanda kanserin geleneksel test yöntemlerinden daha erken ortaya çıkarılmasını da sağlıyor.

Şirketin yeni teçhizatı ocak ayı içerisinde Japonya'da çok sayıda klinik tarafından kullanılmaya başlanırken, 500'ün üzerinde klinik de sipariş vermiş. Yeni buluşa yurt dışından da ilgi gösterilirken, yurt dışından gelen taleplerin yalnızca sipariş için değil, ortak araştırma için de olduğu belirtiliyor.

Şimdilik, ipliksi solucan yöntemi kanserin türünü değil, kanserin varlığını tespit edebiliyor. Hirotsu, kanser tipini tespit etmenin araştırmalarının bir sonraki adımı olacağını söylüyor. Bunun için bazı özel solucan türleri üzerinde onların genetiğini değiştirerek çalışmalar yapılıyor. Hirotsu, hedeflerinin pankreas kanseri gibi tespiti en zor türleri bile tespit edebilecek bir ipliksi solucan yaratmak olduğunu belirtiyor.