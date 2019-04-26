ABD merkezli uydu iletişim sistemleri şirketi Iridium, 2019'un ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilerin Iridium'un yeni hizmetinin büyümesine odaklanmasından dolayı geçmiş raporlardan çok farklı olduğu görüldü.

2019'un ilk çeyreği, Iridium Communications için oldukça umut vericiydi. Uydu iletişim şirketi, NEXT adı verilen uydu takımyıldızını geçen yıl tamamladı ve o zamandan bu yana elde edilen gelir ve kâr, beklenenden çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkardı. Şirket, eşi benzeri görülmemiş ağın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yeni abone ve bağlantı hizmetlerinin kurulup çalıştırılması adına çaba gösterecek.

Şirketin toplam hizmet gelirleri ilk çeyrekte %19 arttı. Toplam gelir artmış olsa da ekipman satışlarının yıl boyunca düşeceği tahmin edildiğinden küçük iletişim ekipmanı segmentinde düşüş bekleniyor. Her şeye rağmen 2018'deki %17'lik kazancın ardından olumlu çizgi devam ediyor.

Iridium ile uçuş güvenliğinde yeni bir bönem başlıyor:

İkinci nesil uydu takımyıldızı olan NEXT, aynı zamanda Nisan ayında başlatılan küresel bir hava trafik izleme sistemi Aireon için de destek sağlayacak. Bilindiği gibi hizmetten elde edilen gelir 3,1 milyon dolardı ve şirket yönetimi, Aireon'un gelirinin yıl sonuna kadar ayda yaklaşık 1,9 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı.

Şirketin CEO'su Matt Desch, uçuş güvenliği hizmeti hakkında yaptığı açıklamada hizmetin Kuzey Atlantik bölgesinde kullanılmaya başlandığını, Aireon'un bu hava sahasında kullanılmasının uçuş başına 300 dolara varan maliyet tasarrufu ve karbondioksit emisyonunda 2 ton azalma sağlaması beklendiğini söyledi. Sonuç olarak yayımlanan raporlar, şirket için beklenenden çok daha iyi bir tabloyu ortaya koydu.