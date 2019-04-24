Uyduların Yavaşlamasına Sebep Olan Şey Auroralar

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada Dünya'nın yörüngesindeki uyduların yavaşlamasına sebep olan şeyin yüksek irtifadaki auroralar olduğunu buldu.

New Hempshire Üniversitesi’nden araştırmacılar; yüksek irtifadaki auroranın, havayı atmosferin dışarı itebildiğini keşfettiler. Dr. Marc Lessard keşifleriyle ilgili “Uyduların ‘hız tümseklerine’ çarptığını, bunun da yavaşlamalarına ve irtifa kaybetmelerine sebep olduğunu biliyorduk. Ancak bu görevde, bunun neden olduğuyla ilgili bazı gizemleri çözmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, kutuplarda görülenden farklı olan düşük enerjili auroraların garip atmosferik davranışları harekete geçirdiğini keşfettiler. Bunun sebebinin ise Poleward Moving Auroral Forms (PMAF) olarak da bilinen düşük enerjili auroraların, yüksek irtifalarda meydana gelmesi ve enerjilerinin büyük çoğunluğunu atmosfere göndermeleri olduğunu fark ettiler.

Yerden 100 km yüksekte olmaları yerine 400 km yüksekte bulunan PMAF’ler, sıcak havayı uzaya doğru ittiriyor ve bu da yörüngedeki uydular için oldukça olumsuz bir ortam yaratıyor.

Daha önceki uzay keşif görevlerinde de uyduların Güneş aktif olduğunda oldukça zorlandığı, yörüngelerinde sürüklendikleri, yavaşladıkları ve muhtemelen Dünya’ya düştükleri keşfedilmişti.