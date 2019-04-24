SpaceX’in Uzay Aracı Starship’ten Yeni Bir Görsel Geldi

SpaceX’in uzay çalışmaları için kullanacağı aracı Starship’e ait bilgisayar tasarımı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde bir de devasa NASA teleskopu var.

ABD’li uzay havacılık firması SpaceX, NASA’ya Starship adlı aracının üçüncü resmi görüntülerini gönderdi. Bu görüntüde odaklanılan ana nokta, aracın NASA için büyük yükleri taşıyabilme potansiyelini göstermek oldu.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi (GSFC) tarafından paylaşılan görselde, LUVOIR uzay teleskoplarının daha küçük olan B varyantlarından bir tanesi, uzay aracının yük kısmında gözüküyor. Bilim insanlarına göre teleskopun devasa LUVOIR-A versiyonu araca zar zor sığabilecek ancak o teleskop, seçilen araca uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir olacak. Öte yandan bu teleskop, önümüzdeki 20 yıl daha fırlatılmayacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine’e göre NASA’nın kendi SLS roketlerinin üretimi en kısa sürede durdurulacak ve kuruluş, ABD Başkanı Trump’ın 2024’e kadar yeniden aya çıkma projesine odaklanacak. Bu da özel sektörün uzay çalışmalarında öne çıkmasının yolunu açacak.

NASA, ticari roketler kullanarak Orion uzay aracını ve Lunar Gateway parçalarını uzaya gönderebilme ihtimalini değerlendiriyor.

Uzmanlara göre NASA’nın SLS kullanması, kalkış başına (şartlara göre) 5 ila 20 kat arasında daha pahalıya mal olacak. Bu yüzden de SpaceX’in Falcon Heavy ve Starship gemilerine mutlaka talep olması bekleniyor.