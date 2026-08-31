2022'de duyurulan EA imzalı Iron Man oyunu hakkında yıllar sonra ilk gelişme yaşandı. Oyundan muazzam gözüken oynanış görüntüleri sızdırıldı.

Electronic Arts ve EA Motive ortaklığıyla geliştirilen ve duyurulduğu 2022 yılından bu yana sessizliğe gömülen yeni Iron Man oyunundan ilk detaylar ortaya çıktı. Oyunun oynanış görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan ve henüz geliştirme sürecinin çok erken safhalarına ait olduğu anlaşılan oynanış görüntüleri, Tony Stark’ın yüksek aksiyonlu yeni macerasını gözler önüne seriyor.

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Sızan görüntülerin büyük anlamda beğeni topladığını ve oyuncuların heyecanını iyice artırdığını söyleyebiliriz. Dövüş, uçuş mekanikleri, oyun yapısı gibi tüm detaylar, sızıntı oyunun geliştirme sürecinin çok erken safhalarına ait olmasına rağmen gerçekten harika duruyor.

Sızıntının gerçek olduğu da doğrulandı

Aksiyon yapısının Batman Arkham ve Marvel's Spider-Man serilerindeki dövüş dinamiklerini andırdığı, üzerine Iron Man’e özel uçuş ve savaş mekaniklerinin eklendiği görülüyor. Görüntülerdeki kurgusal dinamikler ve tasarımlar, Marvel Sinematik Evreni'nden (MCU) ziyade doğrudan Marvel çizgi romanlarına sadık bir çizgi izliyor. Ayrıca Marvel dünyasının alışılagelmiş New York atmosferinin aksine, oyunun ana mekân olarak Chicago şehrinde geçeceği de anlaşılıyor.

Tabii Tony Stark sadece Chicago ile sınırlı kalmıyor. Karakterin Japonya’ya ve gökyüzünde süzülen bir SHIELD Helicarrier gemisine seyahat ettiği sahneler de yer alıyor. Görüntüler, Marvel evreninden birçok tanıdık yüzü ve düşmanı da beraberinde getiriyor. Hikâye akışında Pepper Potts, Obadiah Stane ve Henry Pym gibi karakterlerin yanı sıra düşman saflarında Madame Masque ve Iron Monger dikkat çekiyor. Bununla da kalmayıp Ultron ve Yellowjacket’a benzeyen figürlerin de sızan karelerde boy gösteriyor.

Oyunun zırh kişiselleştirme ekranı ise oyunculara oldukça derinlikli bir envanter yönetimi vaat edecek. Tony Stark'ın güdümlü füzeler de dahil olmak üzere zırhını farklı silahlarla donattığı bu yapı, Resident Evil'ın çanta yönetimi ile Dead Space'in yükseltme sistemini çağrıştırıyor. Motive’in önceki projeleri olan Dead Space remake ve Star Wars Squadrons deneyimlerinden beslenen oyun, hava savaşları, dövüşler ve silah odaklı çatışmaları bir araya getirerek üst düzey bir deneyim sunacak.

Sızıtnını doğruluğunun EA tarafından doğrulandığını da belirtelim. GTA 6 sızıntılarındaki gibi telif atmak yerine şirket, direkt oyunun hesabından bir gönderi paylaşarak “Eh, işler planlandığı gibi gitmedi. Ama artık biliyorsunuz ve size gösterecek çok daha fazla şeyimiz var. Hazır olduğumuzda görüşürüz.” gibi rahat ifadeler kullandı. Oyunun çıkış tarihi hâlâ bilinmiyor ancak yakında bir duyuru görebiliriz.