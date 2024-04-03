İnşaat sektöründe mühendisler kadar önem arz eden iş makinesi operatörleri, hemen hemen bir pilot kadar maaş alıyor. Peki bunun sebebi ne? Özel bir şirkette, inşaat mühendisliği yapan birine sorduk!

İş makinesi operatörleri, inşaat mühendislerinin birçoğundan fazla maaş almalarının yanı sıra pilotlardan bile daha yüksek ücretlerde çalışıyorlar.

Makinenin türüne, işin konumuna, mesai saatlerine, işin önemine göre değişiklik gösterebilen bu denli yüksek maaşların birçok mantıklı sebebi var ve siz de okuyunca hak vereceksiniz...

Belirli faktörlere göre değişebilen ortalama aylık maaş aralıkları:

Traktör şoförü: 20.000-50.000 TL

20.000-50.000 TL Ekskavatör, silindir, mini kazı yükleyici operatörü: 40.000-80.000 TL

40.000-80.000 TL Tır şoförü: 40.000-80.000 TL

40.000-80.000 TL Mobil vinç, greyder, manitou operatörleri: 60.000-100.000 TL

60.000-100.000 TL Kule vinç operatörü: 90.000-200.000 TL

Arz-talep, önemli bir etken.

Günümüz dünyasında bu tarz yüksek riskli ve hayati tehlike barındıran işler ve yetkinlikler pek talep görmüyor. Bu talep yetersizliği içerisinde iş makinesi operatörlüğü taleplerini karşılayamayacak düzeyde az insan yetişiyor.

İş makinesi operatörlerinin, gerek çalışma ortamının stres ve riskleri gerekse kullandıkları makinelerin yüksek değerli olması sebebiyle aldıkları sorumluluk ve yaptıkları işin zorluk katsayısı artıyor.

Ortaya, kalifiye eleman yetersizliği çıkıyor.

Koşullar böyle olunca insanlar, eğitim üzerine yoğunlaşıp bu tarz operatörlük işlerine sıcak bakamıyor. Bu çekimserlik nedeniyle genellikle operatörlerin çevreleri, aileleri bu işleri sürdürebiliyor.

Yani piyasada yeterince kalifiye eleman yetişemiyor. Arzın az olması ve talebin yoğunluğu ile operatörlerin iş şartları ağırlaşıyor, mesai saatleri artıyor ve sadece çok yüksek meblağlarda çalışmayı kabul ediyorlar.

Kullandıkları makineler, çok yüksek değerlerde.

İş makinesi operatörlerinin kullandıkları makinelerin fiyatları oldukça yüksek ve bakımları çok maliyetli. Bu yüzden kötü bir operatör, bir makineye milyonlarca TL değerinde zarar verebilir.

Kaza ve istenmeyen durumlar içerisinde bulunma ihtimallerine karşılık aldıkları maaş ve yaptıkları işin ciddiyeti artıyor. Birkaç makinenin fiyatına örnek verecek olursak:

Traktör: 1.000.000 TL

1.000.000 TL Kule vinç: 5.000.000-10.000.000 TL

5.000.000-10.000.000 TL Mobil vinç: 5.000.000-15.000.000 TL

5.000.000-15.000.000 TL Silindir: 2.000.000-5.000.000 TL

İşte tüm bu etkenler, iş makinesi operatörlerinin işini hem daha değerli kılıyor hem de buna bağlı olarak maaşları yükseliyor.

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