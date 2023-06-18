YouTube'da en büyük canlı yayıncılardan biri olan iShowSpeed, hayranı olduğu futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile yıllar sonra nihayet tanıştı.

Mizah anlayışı, garip ekstrem hareketleri sayesinde henüz liseyi bitirmeden YouTube’un zirvesinde kendine yer edinen iShowSpeed’in Ronaldo ile olan takıntısını artık hepimiz biliyoruz. Kendisi sırf Ronaldo için Premier Lig’de Manchester United’ı, Dünya Kupasında ise Portekiz’i destekliyordu.

Liseden mezuniyetini kutlayan iShowSpeed, isteyebileceği en güzel hediyeyi aldı ve yıllardır beklenen o görüşme gerçekleşti.

iShowSpeed Ronaldo ile canlı yayında tanıştı

Kendisi Ohio doğumlu olmasına rağmen birçok Amerikalının aksine futbol ile bir hayli haşır neşir. Bunun tek sebebi de Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo. Speed’in Ronaldo’ya olan hayranlığı nasıl başladı tam olarak bilmiyoruz ancak yıllardır süren bu muhabbet nihayete erdi.

Popüler yayıncı canlı yayında Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi. Ronaldo’yu gördüğü anda dizlerinin üstüne çöken ve sonrasında sarılan Speed’in yaptığı ikinci hareket ise futbolcunun ikonikleşen ‘Siu’ gol sevincini birlikte yapmak oldu.

Videodan anlayabileceğiniz gibi Darren (iShowSpeed’in gerçek adı) ‘biraz’ heyecanlı. E normaldir. Dünyanın en büyük iki futbol yıldızından biriyle karşılaşınca biz ne tepki verirdik kestiremiyoruz.

Kendisinin Ronaldo ile olan Tweet'i de şu anda 1,3 milyon beğeni almış durumda.

Bunun yanında Speed'in söz konusu buluşması, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan daha fazla like ve yorum aldı.