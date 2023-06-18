Twitch'in en popüler kadın yayıncısı Amouranth, yedinci yayın yıl dönümünde Kick'e geçtiğini duyurdu. xQc'nin ardından Twitch’e en çok izleyici çeken bir diğer yayıncı da böylelikle platform değiştirmiş oldu.

2022 yılında Twitch'in en büyük kadın yayıncısı olan Amouranth, garip mizah anlayışı ve +18 içerikleri ile platforma en çok izleyici çeken yayıncılardan biriydi. Kendisinin yayınları, Twitch'te sınırlarını zorladığı için her zaman popülariteye sahip bir profil çiziyordu.

Amouranth, son yayınıyla yine Twitch’te ve sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yedinci yıl dönümünü kutladığı Twitch yayınının başlığına ‘Kick’ yazan Amouranth, yayının ortasında Twitch’i bırakıp Kick’e geçtiğini duyurdu ve orada yayınına devam etti.

Amouranth'ın Kick’ geçişinin detayları bilinmiyor

Amouranth'ın Kick ile bir sözleşmesi olup olmadığı veya varsa nasıl bir sözleşme olduğu henüz bilinmiyor. Ancak, duyurusu yine de büyük yankı uyandırdı. Amouranth geçmişte Kick'e geçmekle ilgili endişelerini dile getirmiş olsa da, bu endişelerin üstesinden gelmiş ve platformları değiştirme kararı almış gibi görünüyor. Ya da en azından zamanının bir kısmını başka yerde yayın yaparak geçirmeyi planlıyor.

Amouranth'ın duyuru videosu, onun xQc'nin Kick ile anlaşmasına bakarak "Yani, 100 milyon dolarlık anlaşmalar başladı... Ben de böyle bir şey alabilir miyim?" diye sormasıyla başlıyor ve ardından bavullarını toplayıp Kick'e geçişini tasvir ediyor.

Eğer xQc'nin sözleşmesindeki gibi bir bağlılık söz konusu değilse Amouranth'ın da sadece Kick'te yayın yapması gerekmiyor olabilir. Ancak, yayıncılara daha fazla para veren bir gelir paylaşımı ve Kick'in yayında gösterilebilecek şeyler konusunda daha gevşek kısıtlamaları, Amouranth için mükemmel bir hedef olabilir. Kick'e daha kimlerin geçeceği gerçekten merak konusu.