Twitch'in en popüler yayıncılarından biri olan Felix Lengyel veya yaygın olarak bilinen ismiyle xQc, rakip yayın platformu olan Kick'e katıldığını duyurdu.

Hayatımıza başta justin.tv olarak giren ve daha sonrasında hepimizin bildiği Twitch adını alan canlı yayın platformu, şu anda neredeyse rakipsiz durumda. Daha önce birçok yeni yayın platformu, Twitch yayıncılarına yıllık büyük ücretler önererek kendi platformlarına çekmeye çalışmışlardı. Ancak başka platformlara giden yayıncılar, önünde sonunda Twitch’e geri dönmüşlerdi.

Yine benzer bir durum yaşanıyor. Twitch’in en popüler yayıncılarından biri olan xQc, Cuma günü Twitter hesabından yaptığı duyuruda, geçtiğimiz günlerde Andrew Tate’in de yayın açtığı rakip platform Kick ile anlaştığını duyurdu. Ancak işler, geçmişteki yayıncı transferlerinden biraz daha farklı.

xQc'nin anlaşması ne kadar?

xQc'nin menajeri Ryan Morrison'a göre, xQc iki yıllık yaklaşık 70 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin toplam değeri, xQc'nin belirli hedefleri tutturması halinde 100 milyon dolara kadar çıkabilir. Morrison, bu anlaşmanın eğlence sektöründeki en yüksek meblağlı anlaşmalardan biri olduğunu söyledi.

xQc, olayla ilgili “Kick bana daha önce yapamadığım şeyleri deneme fırsatı veriyor. Bu fırsatı önümüzdeki yıllarda yeni yaratıcı ve taze fikirlere dönüştürmek için çok heyecanlıyım” diye fikrini beyan etti. Bu arada xQc’nin yaptığı bu yeni anlaşma, onu Kick özel yayıncısı yapmıyor, Twitch’te de yayın açmaya devam edebilecek. Tabii isterse.

Twitch son yıllarda birçok büyük yayıncısını YouTube gibi diğer platformlara kaptırırken, bazı yayıncılar da Twitch'in çevrimiçi topluluğuna daha az duyarlı hale geldiğini ve yayıncıları mutlu tutmaktan çok kendi kârına odaklandığını dile getirdiler. Kick ise henüz bu yıl açılan ve kitlesi az olmasına rağmen yayıncıların gelirinden sadece %5 pay alan bir platform. Dolayısıyla Twitch’e bu sefer gerçekten meydan okunmuş olabilir.