Işıklı Mışıklı Kulaklık: Karşınızda Hutt G1 ve G1C

Hutt tarafından piyasaya sürülen yeni kablosuz kulakiçi kulaklıklar, özellikle de mobil oyun tutkunlarına odaklanıyor. 50 ms gecikme süresine sahip olan G1 isimli model, PUBG Mobile ya da CoD Mobile gibi oyunlarda hiçbir detayın atlanmamasını sağlıyor.

Akıllı telefonların güçlenmesi ve mobil oyun sektörünün gelişmesi, kablosuz kulaklıklara gösterilen ilgiyi artırdı. Zira akıllı telefonlar, artık neredeyse konsol kalitesinde oyun oynatabiliyorlar ve oyun tutkunları, yaşadıkları deneyimin en iyi şekilde olabilmesi için ses kalitesine de önem veriyorlar. Şimdi sizlere, Hutt tarafından piyasaya sürülen yepyeni kablosuz kulakiçi kulaklıklardan bahsedeceğiz.

Hutt’ın piyasaya sürdüğü yeni kablosuz kulaklıkları, G1 ve G1C olarak isimlendiriliyorlar. Her iki model de gerek tasarımları gerekse teknik detayları ile oyunseverleri etkileyecek gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Hutt’ın yeni kablosuz kulaklıklarına yakından bakalım.

Karşınızda Hutt G1

Hutt G1, sahip olduğu 50 ms gecikme süresiyle oyundaki her sesin anında duyulabilmesini sağlıyor. Özellikle de PUBG Mobile ya da Call of Duty Mobile gibi ses dinlemenin kritik önem arz ettiği oyunlarda fark yaratacak kablosuz kulaklık, sahip olduğu çalışma modları sayesinde yalnızca oyunlarda değil, müzik dinlerken ya da görüşme yaparken de yüksek kalite vadediyor.

Hutt’ın yeni kablosuz kulaklığı, sahip olduğu şarj kutusu ile 20 saate kadar kullanım imkanı tanıyor. LED aydınlatmalı tasarımı ile göze de hoş görünebilen kablosuz kulaklık, Bluetooth 5.1 desteği sayesinde akıllı telefonların yanı sıra bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. 3 farklı boyuttaki silikonlarla gelen kulaklık, bu sayede kendinize en uygun ucu bulmanızı sağlayacak.

Hutt G1C’nin tasarımı ise böyle

Hutt G1C de tıpkı G1 gibi etkileyici özelliklere sahip. Örneğin bu kablosuz kulakiçi kulaklık 80 ms gecikme süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte 16 saate kadar kullanılabilen kulaklığın en dikkat çeken özelliği ise sahip olduğu IPX5 sertifikası. Bu özelliği sayesinde suya dayanıklı olan kulaklık, özellikle de sporcular için tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan Hutt G1C de akıllı telefonlara ek olarak bilgisayarlarda da kullanılabiliyor. Kutudan çıkarıldığı an hem birbiri ile hem de telefon ile eşleşen kablosuz kulakiçi kulaklık, şık tasarımıyla da hem oyuncuların hem de sporcuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi duruyor…

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