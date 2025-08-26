Yapay zekâ alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, farklı diller ve kültürler için özel çözümlerin önemini artırıyor. Bugüne kadar çoğu yapay zekâ modeli Batı dilleri merkezli geliştirildi. Şimdi ise bölgesel ihtiyaçlara göre tasarlanan yeni bir yapay zekâ uygulaması Arapça konuşan kullanıcılar için öne çıkıyor.

Suudi Arabistan merkezli HUMAIN, kendi sohbet uygulaması HUMAIN Chat’i tanıttı. Uygulama şirketin Arapça için geliştirdiği büyük dil modeli ALLAM 34B ile çalışıyor. En dikkat çeken yanı ise İslami kültür, değerler ve mirasa uyumlu bir yapay zekâ deneyimi sunmayı amaçlaması.

HUMAIN Chat, web, iOS ve Android üzerinden kullanılabiliyor. İlk etapta Suudi Arabistan’da kullanıma sunulan uygulama, ilerleyen dönemde Orta Doğu ve küresel çapta yayılacak. HUMAIN Chat, uzun süredir yapay zekâ hizmetlerinde geri planda kalan 400 milyon Arapça konuşan ve 2 milyar Müslüman kullanıcıya hitap ediyor.

600’den fazla uzmanın katkısıyla geliştirilen yapay zekâ modeli

Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında gerçek zamanlı web araması, farklı Arapça lehçeleriyle sesli giriş desteği ve aynı sohbet içinde Arapça-İngilizce arasında sorunsuz geçiş bulunuyor. Aynı zamanda sohbetlerin paylaşılabilmesi ve Suudi Arabistan’ın Kişisel Veri Koruma Yasası’na (PDPL) uyumlu şekilde ülkede barındırılan altyapı üzerinde çalışması dikkat çeken noktalar arasında yer alıyor.

ALLAM 34B modeli, Suudi Arabistan Veri ve Yapay Zekâ Kurumu’nun (SDAIA) çalışmaları üzerine inşa edildi ve bağımsız testlerde en gelişmiş Arapça dil modeli olarak doğrulandı. Aynı zamanda 600’den fazla uzman ve 250 değerlendiricinin katkılarıyla geliştirildi ve Arapça ile birlikte İngilizce desteği de sunuyor.

HUMAIN Chat, Suudi Arabistan’ın yapay zekâ yolculuğunda önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın daha fazla kişi tarafından kullanılmasıyla birlikte modelin gelişmesi bekleniyor ve zamanla hem bölgede hem de dünya genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.