Petrole olan bağımlılıktan kurtulmak için farklı sektörlere yatırımlar yapmayı sürdüren Suudi Arabistan, son olarak veri merkezleri, bulut altyapısı ve yapay zekaya odaklanacak Humain adlı bir şirket kurduğunu açıkladı. Duyuru, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Elon Musk gibi teknoloji liderlerinin ülkeyi ziyaretinden bir gün önce yapıldı.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, Humain adında yeni bir yapay zeka şirketi kurduklarını açıkladı. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) bünyesinde faaliyet gösterecek olan Humain, son teknoloji veri merkezleri, bulut teknoloji altyapısı ve gelişmiş yapay zeka çözümleri sunmayı hedefliyor. Humain ayrıca Arapça büyük dil modelleri (LLM) geliştirerek bölgesel teknolojik liderliği amaçlıyor.

Humain'in kuruluşu, Suudi Arabistan'ın ekonomisini çeşitlendirme ve petrol dışı sektörlerde büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Bildiğiniz gibi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak için her yıl farklı sektörden yatırımlara milyarlarca dolar yatırımda bulunuyor. Bu yatırımlardan biri olan Humain, yapay zeka alanında küresel bir merkez olma hedefiyle, sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde yenilikçi çözümler geliştirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan, yapay zeka şirketi kurduğunu Elon Musk, Sam Altman ve Mark Zuckerberg’in ülkeyi ziyaretinden bir gün önce duyurdu

Teknoloji devlerinin Orta Doğu yatırımlarında önemli bir etken olabilecek bu önemli duyuru, Elon Musk, Sam Altman ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji liderlerinin Riyad'da düzenlenecek olan Suudi-Amerikan Yatırım Forumu'na katılmasından bir gün önce yapıldı. Forumda yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının ön planda olması bekleniyor. Muhammed bin Selman, yalnızca farklı sektörlere yatırım yapmakla kalmıyor, dünya devlerini de bu projelere yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyor.