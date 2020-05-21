Donanım geliştiricilerinin gözdesi olan Raspberry Pi bilgisayarlara basit işletim sistemleri kurulabiliyor. Raspberry Pi için geliştirilen bir işletim sistemi ise işi bir adım öteye taşıyarak mini bilgisayarları macOS ile aynı kullanıcı arayüzüne kavuşturuyor.

Apple'ın macOS işletim sisteminin şık görünümünü seven ancak pahalı Apple bilgisayarlara erişemeyenler için yeni bir işletim sistemi geliştirildi. Raspberry Pi için ücretsiz olarak sunulan iRaspbian adlı Linux tabanlı işletim sistemi, görünüş olarak macOS ile neredeyse birebir aynı.

iRaspbian olarak adlandırılan Linux dağıtımı, macOS'un dock tasarımını ve macOS 10.15 Catalina ile birlikte gelen varsayılan duvar kağıdını bir araya getiriyor. Bununla birlikte benzerlik sadece görünümde kalıyor. iRaspbian, aslında Raspberry Pi'nin resmi olarak desteklenen işletim sistemi olan Raspbian'a dayanıyor.

iRaspbian görünüşte macOS, özünde Linux deneyimi sunuyor

iRaspbian, Netflix gibi hizmetleri kullanmayı sağlayan Chromium Media Edition tarayıcısı, LibreOffice ve GIMP de dahil olmak üzere bir dizi yerleşik uygulamayla birlikte geliyor. Tüm bu uygulamaların Dock üzerinde kendi simgeleri bulunuyor. Ayrıca önyüklü birkaç retro oyunun yanı sıra Steam de bulunuyor. Ancak Steam mağazasında Raspberry Pi donanımı üzerinde çalışabilecek sınırlı sayıda oyun var.

Paylaşılan videoya bakılırsa, işletim sistemi Raspberry Pi 4'te oldukça sorunsuz çalışıyor. Raspberry Pi 4, 1.5 GHz dört çekirdekli Cortex A72 işlemciye sahip ve 4 GB'a kadar RAM ile yapılandırılabiliyor. iRaspbian sadece ucuz bir Mac deneyimi isteyenler için değil, kendi bilgisayar projeleri üzerinde çalışan geliştiriciler için de tasarlandı.

iRaspbian'ın ücretsiz indirme sitesi şu anda kullanılamıyor. Projeye bağlı bir hesaptan atılan tweet'te, "Site ve indirme bağlantıları kaldırıldı. Bu bir eğlence projesiydi, ancak yasal sonuçları düşünülmedi. Pi 4'ü, sadece donanım projeleri için kullanmayanlar için daha eğlenceli hale getirme girişimiydi. Diğerleri sadece parayı ve dava açmayı düşünür. Oh ne güzel." ifadeleri yer aldı.

macOS görünümlü iRaspbian'ı tanıtan video: