Raspberry Pi, küçük bilgisayarlar olarak biliniyor. Bu kartları diğerlerinden ayıran en büyük özellikse içine işletim sistemi kurulabiliyor olması. Geliştiriciler, Windows XP'den esinlenerek yeni bir işletim sistemi oluşturdu. Gelin Raspbian XP'ye yakından bakalım.

Raspberry Pi, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir geliştirici kartı ya da mini bilgisayar olarak biliniyor. Bu kartları geliştiren Raspberry Pi Vakfı, kredi kartı büyüklüğünde bilgisayar üreterek birçok kişiye ürün geliştirme fırsatı sunuyor. Her yaştan insanın kullandığı bu bilgisayarların son günlerde yeni bir kullanım alanı bulunuyor.

Koronavirüsle mücadele ettiğimiz günlerde solunum sıkıntısı çeken hastalar, suni solunum cihazlarına başvuruyor. Suni solunum cihazlarının yüksek maliyeti nedeniyle üretimleri biraz zor. Bu kısımda Raspberry Pi karşımıza çıkıyor. Uygun fiyatlı bu bilgisayarlar, suni solunum cihazlarının kontrolünü sağlamaya yetiyor. Bu haberimizin konusuysa bu mini bilgisayarlar için geliştirilen işletim sistemi Raspbian XP Professional.

Raspbian XP Professional neler sunuyor?

Windows XP'yi özlüyorsanız Raspberry Pi 4'ünüze klasik Windows işletim sisteminden esinlenilmiş bir işletim sistemi kurabilirsiniz. Bu işletim sisteminin adı Raspbian XP Professional olarak belirlenmiş ve işletim sistemi; bir Başlat menüsüne, arama çubuğuna ve Windows XP'den izler taşıyan menü ve simgelere sahip. Raspberry Pi 4, Raspberry Pi'ın bu işletim sistemini çalıştırabilecek kadar güçlü tek modeli diyebiliriz.

Bu işletim sistemi, aslında bir XP kopyası olarak karşımıza çıkıyor ancak temelde Linux bulunuyor; bu nedenle Windows XP uygulamalarını çalıştırmak için birkaç emülatör bulunuyor. Linux Raspbian XP Professional, BOX86 da dâhil olmak üzere önceden yüklenmiş bazı emülatörlerle birlikte geliyor.

İşletim sisteminin bazı özelliklerinin anlatıldığı video:

İşletim sisteminde Windows uygulamalarını kullanmak istiyorsanız emülatörleri kullanabilirsiniz. Alternatif olarak LibreOffice paketi gibi Linux programlarını da kullanmanız mümkün. Raspberry Pi cihazları ve Windows ile ilgileniyorsanız, indirme rehberine buradan ulaşabilirsiniz.