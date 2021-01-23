İspanya'da 5000 Yıllık Kristal Hançer Bulundu

2007 ile 2010 yılları arasında İspanya'da kazı yapan araştırmacılar, kaya kristalinden yapılmış bir hançer keşfetti. Kristalden yapılan bu hançerin elde edilmesi için büyük bir ustalık gerektiği belirtildi.

Dünyanın birçok noktasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda antik medeniyetlere ait çeşitli antik araçlar bulunuyor. İspanya'da da benzer bir keşif yapıldı ancak bu keşif, diğerlerinden biraz daha farklı. Yapılan bu kazıda taştan ya da çakmaktaşından değil kristalden yapılmış bir araç bulundu.

2007'den 2010 yılına kadar yapılan kazı çalışmalarında kaya kristalinden yapılmış bir hançer bulundu. Uzmanlar, bu hançerin tarih öncesi İberya'da keşfedilmiş teknik olarak en sofistike araç olduğunu belirtirken bu hançeri yontmak için büyük bir yetenek gerektiğini de dile getirdi.

Kaya kristalinden yapılmış hançer keşfedildi

Yaklaşık 5000 yıllık, 21,5 inç uzunluğundaki bu hançer, yine hepsi kaya kristalinden yapılmış 10 ok ucu, dört bıçak ve silah yapmak için kullanılan bir çekirdekle birlikte bulundu. Bu silahların bulunduğu yerin kristal madeninden oldukça uzak olması, bu materyallerin çıkarılması ve işlenmesi için yüklü miktarda ödeme yapan bir elite ait olduğu düşüncesini öne çıkardı.

Araştırmacılar, bu dönemlerde kaya kristalinin sembolik bir öneme sahip olabileceğini; bu tür topluluklarda zindelik, sihirli güçler ve atalarla iletişim için kullanılabileceğini belirtiyor. Quaternary International dergisinde yayınlanan bir makalede, bu buluntuların o dönemde sadece elit kişilerin sahip olabileceği cenazelerde kullanılan alet edevatları temsil ediyor olabileceği de belirtiliyor.

(Kristal hançerin bulunduğu yapı)

Araştırmacılar, kaya kristallerini 43,5 metre uzunluğa sahip bir yapının sekiz farklı sektöründe ortaya çıkardı. 43,5 metrelik bu yapıda ana odaya doğru giden 39 metre uzunluğunda da bir koridor bulunuyor. Bu koridorun sonunda ulaşılan odanın çapı ise 4,5 metreden fazla.

Bilim insanları, iç odanın güney tarafında bulunan bu hançerin boyutundan dolayı, en az 2,4 metre uzunluğunda ve 0,6 metre kalınlığında bir tek kristalden yapıldığını düşünüyor. Ayrıca keşiflerin yapıldığı lahitin içerisinde zehirlenerek öldüğü düşünülen 25 kişinin de kalıntıları bulundu.