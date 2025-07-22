Savunma sanayisinin önemli etkinliklerinden biri olan İDEF 2025, İstanbul’da kapılarını açtı. Etkinlikte birçok yeni teknoloji ve sistem ilk kez sergilendi. Yerli savunma sanayi firmaları da geliştirdikleri ürünleri kamuoyuna sundu.

Roketsan, savunma sanayisinin önemli etkinliklerinden biri olan İDEF 2025 kapsamında yeni geliştirdiği füze sistemlerini kamuoyuna tanıttı. Gökbora, Eren, İHA-300, Akata, Şimşek-2 ve Tayfun Blok-4, Roketsan standında ilk kez sergilendi.

Yeni hava-hava füzesi Gökbora, 100 milin üzerinde menzil sunuyor. Bayraktar Kızılelma ve TAI Kaan savaş uçaklarından fırlatılabilecek şekilde tasarlanan bu füze, görüş ötesi hedeflere angaje olabiliyor.

Roketsan'ın yeni füzeleri

Tanıtılan bir diğer mühimmat olan Eren ise SİHA’lardan atılabiliyor ve farklı hava ile kara hedeflerine yönlendirilebiliyor. Etkinlikte dikkat çeken bir diğer sistem Tayfun Blok-4 oldu. Hipersonik sınıfındaki bu füze, 10 metre uzunluğa ve 7.2 ton ağırlığa sahip.

1000 kilometre menzil sunduğu açıklanan füzenin yanı sıra denizaltılardan ateşlenebilen Akata, 500 kilometreyi aşan menziliyle İHA-300 ve üç aşamada uzaya çıkabilen Şimşek-2 platformu da tanıtılan diğer sistemler arasında yer aldı. Roketsan’ın yeni silahları, savunma sanayindeki geliştirmeler arasında fuarda öne çıkan başlıklardan biri olarak dikkat çekti.