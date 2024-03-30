Savunma sanayi üzerindeki en büyük oyunculardan olan Roketsan, yeni lazer silahı ALKA'yı test etti.

Savunma sanayi sektörümüzün önde gelen isimlerinden Roketsan, bu ayın başlarında test ettiği seyir füzesi ÇAKIR ile bir hedefi, 100 kilometre öteden vurmayı başarmıştı. 150 kilometreyi aşan menzile sahip olan ÇAKIR’ın ardından gözler, şirketin önümüze koyacağı bir sonraki şeye çevrildi.

O da ALKA Ağ Yetenekli Silah Sistemi olarak karşımıza çıktı. Lazer ve elektromanyetik dalgalar yoluyla hedefini bulan sistem, birbirinden ilginç özelliklere sahip. 750 metrelik menzile sahip olan ALKA, insansız hava araçlarını hedef alacak. Yapılan son testten de başarıyla geçti.

“En ufak etkiye ışık hızında tepki”

Hem mobil hem de sabit kullanıma uygun tasarlanan ALKA, radar ve elektro-optik kameralar kullanarak hedef tespitini ve takibini gerçekleştiriyor. Üstelik bunu, yapay zekâ sayesinde otomatik olarak yapabiliyor. Araç üzerinde veya kabin yoluyla kullanılmasına göre tek veya iki kişi tarafından kontrol edilebilen sistem, radarı sayesinde alçaktan veya yüksekten uçan İHA’ları takip edebiliyor; bu da yetmezmiş gibi tahrip edilecek bölge seçimini de yine yapay zekâ yoluyla gerçekleştirebiliyor.

Sistemin özellikleri:

Lazer Silahı ile 750 m Etkili Tahrip Menzili

EKS ile Geniş Aralıkta Mini / Mikro İHA Tehditlerini Engelleme

Radar ile Alçaktan ve Yüksekten Uçan Mini / Mikro İHA Tehditlerini Tespit ve Takip

Elektro-optik Hedef Takip Sistemi ile Yüksek Hassasiyette Hedef Takibi

Yüksek Hızlı Hedef Takip ve Tahribi

Hedef Üzerinde Tahrip Edilecek Bölgenin Hassas Seçimi

Yapay Zekâ ile Görüntü Üzerinden Otomatik Hedef Tespiti ve Takibi [Minimum Yanlış Alarm / İkaz Verme Yeteneği]

Üstteki videodan sistemin ne kadar keskin bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Bu ayın başlarında gündeme getirdiğimiz ÇAKIR’ın marifetleri de bir o kadar ilgi çekiciydi. Ona da alttaki içerikten göz atabilirsiniz. ALKA hakkında sizin düşünceleriniz neler?