İstanbul'un Tuzla ilçesinde, müşterilere teslim edilmek üzere tıra yüklenen Tesla Model Y'ler alevler arasında kaldı. Yangının sebebi henüz bilinmese de batarya kaynaklı olması ihtimali düşük görünüyor.

Elektrik otomobil üreticisi ve dünyanın en değerli otomotiv şirketi Tesla, ülkemizden bir yangın haberi ile sarsılıyor. Fabrikadan henüz birkaç hafta önce çıkan sıfır Tesla Model Y'lerin yüklü olduğu bir tırda başlayan yangın, kısa sürede dorsedeki tüm arabaları sardı.

Küle dönen sıfır Model Y'ler; müşterilerine ulaşamadan elektrikli araçlar üzerine en büyük korkulu rüyalardan birisini yaşamış oldu.

Tesla Model Y'lerin alevler içinde kaldığı görüntüler şöyle:

Elektrikli otomotiv yayıncısı Dolu Batarya'nın paylaştığı detaylara göre yangının sebebi henüz tespit edilemedi. Ancak araçların yüklü olduğu tırdaki fren balatalarının ısınması sebebiyle gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elektrikli arabaların yanmasına sebep olabilecek bir diğer ihtimal ise Tesla Model Y'lerin Almanya'dan Türkiye'ye taşınması sırasında batarya bölgesine darbe alınması. Bu tip bir durumda meydana gelen kaçak nedeniyle yangın, bataryalardan başlamış olabilir.

Ayrıca Dolu Batarya, fabrikadan yeni çıkan araçların batarya veya herhangi bir üretim hatası nedeniyle yanma ihtimallerinin düşük olduğunu da belirtiyor.

Yaşananlar hakkında Tesla Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmasa da teslimat bekleyen müşterilere ulaşılacağını ve kendilerinin mağdur edilmeyeceğini düşünüyoruz.