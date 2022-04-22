İstanbul Metrosu 23 Nisan Süslemeleriyle Donatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metrolarını herkesi ilkokul yıllarına götüren süslemelerle donattı. Süslemeleri gören pek çok vatandaş da duygu dolu tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla birlikte 1921’den itibaren kutlanmaya başlayan, ilerleyen yıllarda 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla kutlanan Ulusal Egemenlik Bayramı ve bir diğer bayram olan Çocuk Bayramı ile birleştirilerek kutlanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, her yıl takvimimizde en önemli günlerden birisi olarak yer almaya devam ediyor.

Yıllar boyunca Türkiye’nin her noktasında on binlerce vatandaş olarak toplanıp çeşitli etkinliklerle kutladığımız bayram, son yıllarda ise eskisi kadar coşkulu kutlanamıyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metrolarında ve tramvaylarında yaptığı süslemelerse pek çoğumuzu yıllar öncesine, o coşkulu günlere götürdü.

İstanbul'da metrolar 23 Nisan süslemeleriyle donatıldı:

eksisozluk/bana bi de bakem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için metro ve tramvaylara ilkokul yıllarımızda camlara ellerimizle astığımız süslemeleri yaptı. ATA yazılı bayraklar ve okuma fişleriyle donatılan metro, pek çok vatandaşın anılarını yeniden canlandırdı. Metroya binmeyip bu görüntüleri gören pek çok vatandaş da süslemelere içten tepkiler verdi. İstanbul’daki süslemelere gelen tepkilerden bazıları şöyleydi: